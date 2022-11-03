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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 11:15 | Обновлено 03 ноября 2022, 11:37
784
0

Месси продолжает погоню за Роналду по ассистам в ЛЧ

Аргентинец улучшает свои показатели

03 ноября 2022, 11:15 | Обновлено 03 ноября 2022, 11:37
784
0
Месси продолжает погоню за Роналду по ассистам в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В матче 6-го тура Лиги чемпионов между парижским «ПСЖ» и «Ювентусом» (2:1), который в среду, 2 ноября, состоялся в Турине, аргентинский нападающий французов Лионель Месси стал автором одной голевой передачи.

На 13-й минуте поединка он помог Килиану Мбаппе отметиться голом, что позволило «ПСЖ» повести в игре в счете.

Теперь на счету у 35-летнего Месси 40 голевых передач в Лиге чемпионов – это второй показатель в историческом реестре турнира. Лидером в номинации является Криштиану Роналду, у которого 42 асстиста. Впрочем, в этом сезоне нападающий «Манчестер Юнайтед» свою статистику не улучшит – он с командой выступает в Лиге Европы.

Третье место занимает хавбек «Ювентуса» Анхель Ди Мария – у него 38 голевых передач. Четвертый результат у нападающего «ПСЖ» Неймара, который в Лиге чемпионов сделал партнерам 33 результативных паса.

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Источник УЕФА
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