Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Кори Гауфф – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 ноября 2022, 12:45 |
48
0

Кори Гауфф – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

03 ноября 2022, 12:45 |
48
0
Кори Гауфф – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

В ночь с четверга на пятницу продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 4 ноября по киевскому времени сыграет группа Трэйси Остин.

Вторыми на корт выйдут Кори Гауфф и Дарья Касаткина. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Ранее теннисистки играли два раза, американка пока не выигрывала.

Первыми на корт выйдут Ига Свёнтек и Каролин Гарсия.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ига Свёнтек – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок / Остапенко – Дабровски / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Итоговый турнир WTA. Расклады перед последним туром в группе Нэнси Ричи
Итоговый турнир WTA смотреть онлайн Кори Гауфф Дарья Касаткина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение суда: Записоцкому запрещено покидать место жительства и Украину
Футбол | 03 ноября 2022, 11:02 8
Решение суда: Записоцкому запрещено покидать место жительства и Украину
Решение суда: Записоцкому запрещено покидать место жительства и Украину

Функционера подозревают в незаконной растрате почти 4 миллионов евро

Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
Футбол | 02 ноября 2022, 17:40 12
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?

Блогер Sport.ua – о непростой ситуации, в которую попал екс-наставник «Динамо» на Ближнем Востоке

ВИДЕО. Ребров ближе к сборной, ПСЖ хочет Мудрика, ставим на Шахтер
Футбол | 02.11.2022, 15:20
ВИДЕО. Ребров ближе к сборной, ПСЖ хочет Мудрика, ставим на Шахтер
ВИДЕО. Ребров ближе к сборной, ПСЖ хочет Мудрика, ставим на Шахтер
Исторический момент для Бразилии, или Как сыграли соперницы Киченок?
Теннис | 02.11.2022, 10:18
Исторический момент для Бразилии, или Как сыграли соперницы Киченок?
Исторический момент для Бразилии, или Как сыграли соперницы Киченок?
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Футбол | 02.11.2022, 17:10
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
02.11.2022, 02:30 2
MMA
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
01.11.2022, 09:35 4
Война
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
02.11.2022, 15:42
Бокс
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
02.11.2022, 00:40
Футбол
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
02.11.2022, 22:17 6
Футбол
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
02.11.2022, 21:35 107
Футбол
Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022
Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022
02.11.2022, 12:10 2
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
03.11.2022, 07:25 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности