Кори Гауфф – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
В ночь с четверга на пятницу продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 4 ноября по киевскому времени сыграет группа Трэйси Остин.
Вторыми на корт выйдут Кори Гауфф и Дарья Касаткина. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли два раза, американка пока не выигрывала.
Первыми на корт выйдут Ига Свёнтек и Каролин Гарсия.
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