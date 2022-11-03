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WTA
03 ноября 2022, 12:10 |
32
0

Ига Свёнтек – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

03 ноября 2022, 12:10 |
32
0
Ига Свёнтек – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В ночь с четверга на пятницу продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 4 ноября по киевскому времени сыграет группа Трэйси Остин.

Первыми на корт выйдут Ига Свёнтек и Каролин Гарсия. Время начала матча – 00:00 по Киеву.

Ранее теннисистки играли два раз, счет равный.

Вторыми на корт выйдут Кори Гауфф и Дарья Касаткина.

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Источник Sport.ua
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