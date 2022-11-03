Лига Чемпионов
02.11.2022, FT 1 : 1
Лига чемпионов03 ноября 2022, 05:24 | Обновлено 03 ноября 2022, 05:35
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Копенгаген – Боруссия Дортмунд – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов
03 ноября 2022, 05:24 | Обновлено 03 ноября 2022, 05:35
48
0
В матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» в гостях сыграла вничью с датским «Копенгагеном» (1:1).
Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
«Копенгаген» – «Боруссия Дортмунд» – 1:1
Голы: Азар, 23 (0:1). Гаральдссон, 41 (1:1).
ГОЛ! 0:1. Азар, 23 мин
ГОЛ! 1:1. Гаральдссон, 41 мин
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Хакон-Арнар Харальдссон (Копенгаген).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Боруссия Д).
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