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Лига Чемпионов
Копенгаген
02.11.2022, FT 1 : 1
Боруссия Д
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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 05:24 | Обновлено 03 ноября 2022, 05:35
48
0

Копенгаген – Боруссия Дортмунд – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов

03 ноября 2022, 05:24 | Обновлено 03 ноября 2022, 05:35
48
0
Копенгаген – Боруссия Дортмунд – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» в гостях сыграла вничью с датским «Копенгагеном» (1:1).

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

«Копенгаген» – «Боруссия Дортмунд» – 1:1

Голы: Азар, 23 (0:1). Гаральдссон, 41 (1:1).

ГОЛ! 0:1. Азар, 23 мин

ГОЛ! 1:1. Гаральдссон, 41 мин

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Хакон-Арнар Харальдссон (Копенгаген).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Боруссия Д).
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видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Копенгаген
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Источник MEGOGO
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