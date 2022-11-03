Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маккаби Хайфа – Бенфика – 1:6. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Маккаби Хайфа
02.11.2022, FT 1 : 6
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 ноября 2022, 04:23 | Обновлено 03 ноября 2022, 04:31
36
0

Маккаби Хайфа – Бенфика – 1:6. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов

03 ноября 2022, 04:23 | Обновлено 03 ноября 2022, 04:31
36
0
Маккаби Хайфа – Бенфика – 1:6. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» нанесла визит в Хайфу к «Маккаби», и отпраздновала убедительную победу – 6:1.

Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

«Маккаби Хайфа» – «Бенфика» – 1:6

Голы: Рамос, 20 (0:1). Чери, 26 пенальти (1:1). Муса, 59 (1:2). Гримальдо, 69 (1:3). Рафа Силва, 73 (1:4). Энрике Араужу, 88 (1:5). Жоау Мариу, 90+2 (1:6).

ГОЛ! 0:1. Рамос, 20 мин

ГОЛ! 1:1. Чери, 26 мин, пенальти

ГОЛ! 1:2. Муса, 59 мин

ГОЛ! 1:3. Гримальдо, 69 мин

ГОЛ! 1:4. Рафа Силва, 73 мин

ГОЛ! 1:5. Энрике Араужу, 88 мин

ГОЛ! 1:6. Жоау Мариу, 90+2 мин

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Мариу (Бенфика).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Энрике Араужу (Бенфика).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Бенфика).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Муса (Бенфика).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Тьяронн Шери (Маккаби Хайфа).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Бенфика).
По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Лига Европы – неплохой результат»
Челси – Динамо Загреб – 2:1. Видео голов и обзор матча
Анатолий ТРУБИН: «Возможно, не было ударов в створ, но моменты были»
видео голов и обзор Маккаби Хайфа Бенфика Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник MEGOGO
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иван ПЕТРЯК: «Быстрый гол надломил Шахтер. У них физически сильная команда»
Футбол | 02 ноября 2022, 23:48 2
Иван ПЕТРЯК: «Быстрый гол надломил Шахтер. У них физически сильная команда»
Иван ПЕТРЯК: «Быстрый гол надломил Шахтер. У них физически сильная команда»

Хавбек «Шахтера» рассказал о причинах поражения в матче с «РБ Лейпциг»

Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Футбол | 02 ноября 2022, 09:55 28
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч

Украинский комментатор и журналист рассказал, как обстоят дела с оплатой труда в этой сфере

Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 02.11.2022, 14:53
Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Футбол | 02.11.2022, 17:10
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
ЙОВИЧЕВИЧ: «Поднять головы и работать! Не стыдно проиграть Лейпцигу»
Футбол | 03.11.2022, 00:55
ЙОВИЧЕВИЧ: «Поднять головы и работать! Не стыдно проиграть Лейпцигу»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Поднять головы и работать! Не стыдно проиграть Лейпцигу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Их осталось трое. Ястремская не сможет сыграть за сборную против Японии
Их осталось трое. Ястремская не сможет сыграть за сборную против Японии
01.11.2022, 17:22 6
Теннис
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
02.11.2022, 12:05 1
Теннис
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
01.11.2022, 19:49 5
Футбол
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
02.11.2022, 00:40
Футбол
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
01.11.2022, 00:05 5
Футбол
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
02.11.2022, 07:00
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
01.11.2022, 17:18 6
Бокс
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Победа дается Украине очень тяжело, но мы победим»
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Победа дается Украине очень тяжело, но мы победим»
01.11.2022, 22:33
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности