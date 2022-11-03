Маккаби Хайфа – Бенфика – 1:6. Видео голов и обзор матча
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В матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» нанесла визит в Хайфу к «Маккаби», и отпраздновала убедительную победу – 6:1.
Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур
«Маккаби Хайфа» – «Бенфика» – 1:6
Голы: Рамос, 20 (0:1). Чери, 26 пенальти (1:1). Муса, 59 (1:2). Гримальдо, 69 (1:3). Рафа Силва, 73 (1:4). Энрике Араужу, 88 (1:5). Жоау Мариу, 90+2 (1:6).
ГОЛ! 0:1. Рамос, 20 мин
ГОЛ! 1:1. Чери, 26 мин, пенальти
ГОЛ! 1:2. Муса, 59 мин
ГОЛ! 1:3. Гримальдо, 69 мин
ГОЛ! 1:4. Рафа Силва, 73 мин
ГОЛ! 1:5. Энрике Араужу, 88 мин
ГОЛ! 1:6. Жоау Мариу, 90+2 мин
События матча
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