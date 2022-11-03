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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 01:20 | Обновлено 03 ноября 2022, 01:52
67
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы обязаны быть злыми»

Наставник «Ювентуса» – о поражении от ПСЖ

03 ноября 2022, 01:20 | Обновлено 03 ноября 2022, 01:52
67
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы обязаны быть злыми»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от французского ПСЖ (1:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Вы должны быть злыми, когда уходите с поля поверженными. Мы проиграли пять матчей из шести и мы обязаны быть злыми. Мы должны сохранить эту злость внутри нас до конца сезона», - сказал Аллегри.

Отметим, что «Ювентус» продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы.

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Массимилиано Аллегри Манчестер Сити ПСЖ Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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