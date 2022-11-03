Лига чемпионов03 ноября 2022, 01:20 | Обновлено 03 ноября 2022, 01:52
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы обязаны быть злыми»
Наставник «Ювентуса» – о поражении от ПСЖ
03 ноября 2022, 01:20 | Обновлено 03 ноября 2022, 01:52
67
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Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от французского ПСЖ (1:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Вы должны быть злыми, когда уходите с поля поверженными. Мы проиграли пять матчей из шести и мы обязаны быть злыми. Мы должны сохранить эту злость внутри нас до конца сезона», - сказал Аллегри.
Отметим, что «Ювентус» продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы.
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