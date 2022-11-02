Лига Европы02 ноября 2022, 18:37 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Фенербахче
Команда Мирчи Луческу прощается с еврокубками
02 ноября 2022, 18:37 |
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В четверг, 3 ноября «Динамо» Киев в шестом туре Лиги Европы в Кракове примет «Фенербахче». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Динамо – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
После пяти туров «Фенербахче» лидирует в группе В с 11 очками, «Динамо» Киев идет последним с 1 баллом.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Динамо – Фенербахче
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