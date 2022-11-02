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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Фенербахче
Лига Европы
02 ноября 2022, 18:37 |
560
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Фенербахче

Команда Мирчи Луческу прощается с еврокубками

02 ноября 2022, 18:37 |
560
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 3 ноября «Динамо» Киев в шестом туре Лиги Европы в Кракове примет «Фенербахче». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Динамо – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

После пяти туров «Фенербахче» лидирует в группе В с 11 очками, «Динамо» Киев идет последним с 1 баллом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Динамо – Фенербахче

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Динамо – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
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Источник Sport.ua
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