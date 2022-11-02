Мария Саккари – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со среды на четверг продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 3 ноября по киевскому времени сыграет группа Нэнси Ричи.

Вторыми на корт выйдут Арина Соболенко и Мария Саккари. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Ранее теннисистки играли шесть раз, теннисистка из Греции выиграла два матча.

Первыми на корт выйдут Онс Жабер и Джессика Пегула.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.