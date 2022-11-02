Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Мария Саккари – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 ноября 2022, 15:21 |
28
0

Мария Саккари – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

02 ноября 2022, 15:21 |
28
0
Мария Саккари – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

В ночь со среды на четверг продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 3 ноября по киевскому времени сыграет группа Нэнси Ричи.

Вторыми на корт выйдут Арина Соболенко и Мария Саккари. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Ранее теннисистки играли шесть раз, теннисистка из Греции выиграла два матча.

Первыми на корт выйдут Онс Жабер и Джессика Пегула.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Онс Жабер – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA
Ига Свёнтек – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Итоговый турнир WTA смотреть онлайн Арина Соболенко Мария Саккари
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Футбол | 01 ноября 2022, 19:49 4
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира

Очень неожиданное решение

В Польше начали строительство защитного забора на границе с россией
Война | 02 ноября 2022, 11:26 3
В Польше начали строительство защитного забора на границе с россией
В Польше начали строительство защитного забора на границе с россией

Работа началась 2 ноября

Исторический момент для Бразилии, или Как сыграли соперницы Киченок?
Теннис | 02.11.2022, 10:18
Исторический момент для Бразилии, или Как сыграли соперницы Киченок?
Исторический момент для Бразилии, или Как сыграли соперницы Киченок?
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
Футбол | 01.11.2022, 20:02
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
Футбол | 02.11.2022, 00:40
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
31.10.2022, 10:10 10
Бокс
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
02.11.2022, 07:00
Футбол
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
31.10.2022, 12:57
Бокс
ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос
ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос
31.10.2022, 12:17
Футбол
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
01.11.2022, 00:05 6
Футбол
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
31.10.2022, 16:19 5
Другие виды
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
31.10.2022, 11:00 12
Футбол
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
31.10.2022, 18:54 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности