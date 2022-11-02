Онс Жабер – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
В ночь со среды на четверг продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 3 ноября по киевскому времени сыграет группа Нэнси Ричи.
Первыми на корт выйдут Онс Жабер и Джессика Пегула. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли пять раз, теннисистка из Туниса выиграла три матча.
Вторыми на корт выйдут Арина Соболенко и Мария Саккари.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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