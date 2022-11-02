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WTA
02 ноября 2022, 14:03 | Обновлено 02 ноября 2022, 15:22
105
0

Онс Жабер – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

02 ноября 2022, 14:03 | Обновлено 02 ноября 2022, 15:22
105
0
Онс Жабер – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

В ночь со среды на четверг продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 3 ноября по киевскому времени сыграет группа Нэнси Ричи.

Первыми на корт выйдут Онс Жабер и Джессика Пегула. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.

Ранее теннисистки играли пять раз, теннисистка из Туниса выиграла три матча.

Вторыми на корт выйдут Арина Соболенко и Мария Саккари.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир WTA смотреть онлайн Онс Жабер Джессика Пегула
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Источник Sport.ua
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