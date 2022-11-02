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02 ноября 2022, 12:40 | Обновлено 02 ноября 2022, 12:59
295
1

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Искренне болею за Шахтер уже год»

Украинская теннисистка – о своем визите в Варшаву

02 ноября 2022, 12:40 | Обновлено 02 ноября 2022, 12:59
295
1
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Искренне болею за Шахтер уже год»
ФК Шахтер Донецк. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, почему приехала в Варшаву поддержать «Шахтер» в матче с «Лейпцигом».

– Какова цель приезда в Варшаву?
– В общем у меня очень плотный график. У меня турниры, подготовка. Теперь появилась возможность. Всегда безумно хотела попасть на футбольный матч, особенно когда играет Украина. И тут у меня появилась такая возможность – приехать поддержать Украину, ребят. Не знаю как описать эмоции, потому что это будет для меня впервые. Очень жду матч, безумно буду болеть за ребят. Наверное, это будут одни из самых крутых эмоций, которые я когда-либо испытывала.

– Как давно болеешь за «Шахтер»?
– Мне всегда нравилась команда «Шахтер». Очень перспективны игроки в этой команде. Я неоднократно наблюдала за разными командами в Украине. Но «Шахтер», мне кажется, одна из самых сильных и достойных команд Украины. Вот чтобы искренне болеть за эту команду – уже, пожалуй, год.

– Чего ожидаешь от матча с «Лейпцигом»?
– Наверное, только крутые эмоции. Мне кажется, неважно – победа или проигрыш. Главное, чтобы ребята отдавались полностью, чтобы сами получали кайф. Если ребята будут очень хорошо работать и они захотят – уверена, победа будет за нами.

Мне подарили футболку Мудрика. Мне очень приятно. Побывать на таком стадионе на тренировке – на мой взгляд, не у всех бывает такая возможность. Поэтому я очень благодарна. Готова с радостью пригласить каждого к себе на турниры. Думаю, это не в последний раз, когда я нахожусь на стадионе.

– Что чувствуешь, когда встречаешь украинцев за границей?
– Наверное, первое, что чувствую – это сила. У меня такая ассоциация: вижу украинца – сразу же про себя говорю «сила». Если посмотреть на всю ситуацию, которая происходит в Украине, и когда у меня очень много раз спрашивали, что хочу передать этим людям – я всегда говорю, что у нас самый сильный народ. И могу сказать, что «Шахтер» – самая главная команда.

– Что хочешь сказать всем украинцам?
– Хочу сказать, что, несмотря на все сложности, которые сейчас происходят в это трудное время – смотрите футбол. Он вам придаст какие-то нереально классные эмоции, позитив. Адреналина, конечно, хватает, но это совсем другое. И, конечно, хотела бы сказать Слава Украине, – сказала Ястремская.

Матч состоится в среду в Варшаве. Начало в 19:45 по Киеву.

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фото Шахтер Донецк Даяна Ястремская РБ Лейпциг lifestyle Лига чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Злий Глобинець
Молодчинка. Правильний вибір! Я теж почав уболівати за Шахтар у її віці.
Шахтар зараз - це футбольна візитівка України і її найкращий клуб. Це володар єдиного єврокубкового трофею за новітню історію нашої держави. Це найкращий менеджмент та імениті тренери з досвідом роботи в солідних європейських клубах. Це талановита молодь, чемпіони світу, та одна з найкращих футбольних шкіл на континенті.
Шахтар не підведе і не розчарує!
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