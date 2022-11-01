Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Ястремская поддержала Шахтер перед матчем с Лейпцигом
Другие новости
01 ноября 2022, 22:20 |
620
0

ФОТО. Ястремская поддержала Шахтер перед матчем с Лейпцигом

Украинская теннисистка приехала в столицу Польши, чтобы поддержать «горняков»

01 ноября 2022, 22:20 |
620
0
ФОТО. Ястремская поддержала Шахтер перед матчем с Лейпцигом
Инстаграм Даяны Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поддержала «Шахтер» в преддверии матча с «Лейпцигом» в Варшаве.

Даяна специально приехала в столицу Польши, чтобы поддержать украинскую команду.

Отметим, что Дарио Срна подарил спортсменке футболку клуба.

К сожалению, Даяна не сможет помочь сборной Украины по теннису в матче Кубка Билли Джин Кинг против Японии, который будет сыгран в Токио на следующей неделе.

По теме:
ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый матч с Лейпцигом стал переломным для нашей команды»
Байер – Брюгге – 0:0. Немецкий клуб перешел в Лигу Европы. Видеообзор матча
Марсель – Тоттенхэм. Спортинг – Айнтрахт. 6-й тур ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Даяна Ястремская Шахтер Донецк РБ Лейпциг Лига чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг lifestyle
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
Футбол | 01 ноября 2022, 20:02 11
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен

1 ноября самый популярный клуб Италии отмечает свое 125-летие

Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Футбол | 01 ноября 2022, 19:49 4
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира

Очень неожиданное решение

Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски
Футбол | 01.11.2022, 13:08
Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски
Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 01.11.2022, 11:07
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Серьезное заявление. Неймара обвинили в поддержке фашистов
Футбол | 01.11.2022, 18:00
Серьезное заявление. Неймара обвинили в поддержке фашистов
Серьезное заявление. Неймара обвинили в поддержке фашистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
30.10.2022, 16:15 3
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
31.10.2022, 14:55
Бокс
Она зевнула фигуру. Анна Музычук выиграла у Конеру и вышла в полуфинал
Она зевнула фигуру. Анна Музычук выиграла у Конеру и вышла в полуфинал
30.10.2022, 19:10 4
Другие виды
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
31.10.2022, 22:25 5
Футбол
УАФ просит исключить россию из УЕФА и ФИФА, а также выбросить Иран с ЧМ
УАФ просит исключить россию из УЕФА и ФИФА, а также выбросить Иран с ЧМ
31.10.2022, 15:17 8
Футбол
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
31.10.2022, 12:57
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
30.10.2022, 20:12 26
Футбол
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
31.10.2022, 02:02 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности