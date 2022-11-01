Другие новости01 ноября 2022, 22:20 |
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ФОТО. Ястремская поддержала Шахтер перед матчем с Лейпцигом
Украинская теннисистка приехала в столицу Польши, чтобы поддержать «горняков»
01 ноября 2022, 22:20 |
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская поддержала «Шахтер» в преддверии матча с «Лейпцигом» в Варшаве.
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Даяна специально приехала в столицу Польши, чтобы поддержать украинскую команду.
Отметим, что Дарио Срна подарил спортсменке футболку клуба.
К сожалению, Даяна не сможет помочь сборной Украины по теннису в матче Кубка Билли Джин Кинг против Японии, который будет сыгран в Токио на следующей неделе.
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