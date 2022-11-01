ФОТО. Ястремская поддержала Шахтер перед матчем с Лейпцигом

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поддержала «Шахтер» в преддверии матча с «Лейпцигом» в Варшаве.

⠀

Даяна специально приехала в столицу Польши, чтобы поддержать украинскую команду.

Отметим, что Дарио Срна подарил спортсменке футболку клуба.

К сожалению, Даяна не сможет помочь сборной Украины по теннису в матче Кубка Билли Джин Кинг против Японии, который будет сыгран в Токио на следующей неделе.