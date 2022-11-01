В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Байер» дома сыграл вничью с «Брюгге» со счетом 0:0.

У «Брюгге» украинский защитник Эдуард Соболь отыграл со старта 79 минут, а форвард Роман Яремчук вышел на поле на 87-й минуте.

Из группы В «Порту» (12 очков) и «Брюгге» (11) вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Байер» обошел «Атлетико» (по 5) по личным встречам и теперь весной сыграет в Лиге Европы.

Байер – Брюгге – 0:0. Немецкий клуб перешел в Лигу Европы. Видеообзор матча