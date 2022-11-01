Лига чемпионов01 ноября 2022, 22:30 | Обновлено 01 ноября 2022, 22:56
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Байер – Брюгге – 0:0. Немецкий клуб перешел в Лигу Европы. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
01 ноября 2022, 22:30 | Обновлено 01 ноября 2022, 22:56
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В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Байер» дома сыграл вничью с «Брюгге» со счетом 0:0.
У «Брюгге» украинский защитник Эдуард Соболь отыграл со старта 79 минут, а форвард Роман Яремчук вышел на поле на 87-й минуте.
Из группы В «Порту» (12 очков) и «Брюгге» (11) вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
«Байер» обошел «Атлетико» (по 5) по личным встречам и теперь весной сыграет в Лиге Европы.
Байер – Брюгге – 0:0. Немецкий клуб перешел в Лигу Европы. Видеообзор матча
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