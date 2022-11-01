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01.11.2022 19:45 - : -
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01 ноября 2022, 07:39 | Обновлено 01 ноября 2022, 07:55
83
0

Байер – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Возможно, последний поединок для «фармацевтом» в этом евросезоне

01 ноября 2022, 07:39 | Обновлено 01 ноября 2022, 07:55
83
0
Байер – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 1 ноября, в немецком Леверкузене состоится матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Байер» примет бельгийский «Брюгге». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Байер

«Фармацевты» провалились в этой Лиге чемпионов и потеряли шансы выйти в плей-офф турнира. Однако остаются у команды Хаби Алонсо небольшие перспективы на третье итоговое место, которое позволит продолжить выступление в 1/16 финала Лиги Европы. Но для этого нужно не только побеждать «Брюгге», но и надеяться, что «Атлетико» в параллельном матче не выиграет у «Порту».

Теоретически «Байеру» в предстоящем поединке может хватить и ничьей, но только при условии поражения «Атлетико» в Португалии. За тур до конца группового раунда «фармацевты» отстают от «матрасников» на один балл, при этом имея преимущество в личных встречах. Так что немецкий клуб должен быть хорошо мотивирован на эту игру, ведь она может стать для него последней в этом евросезоне.

Брюгге


Чемпион Бельгии попал в довольно непростую группу, в которой, казалось бы, будет сложно бороться за путевку в еврокубковую весну. Однако в пяти турах «черно-синие» неожиданно набрали 10 очков из 15 возможных. Причем в первых четырех поединках «Брюгге» удалось сохранить свои ворота на замке, а пропущенные голы и поражение случились после того, как бельгийский клуб гарантировал себе как минимум второе место.

Приобщились к этим успехам украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук. 27-летний Соболь принял участие в трех матчах бельгийского коллектива в Лиге чемпионов, а 26-летний Яремчук сыграл в двух поединках. Однако во всех случаях наши соотечественники выходили на замену, а в общей сложности провели на футбольном поле 27 и 45 минут соответственно. Победа над «Байером» позволит «Брюгге» удержаться на первом месте в квартете.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Байер» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.64 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Байер»: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба, Синкгравен, Андрих, Амири, Фосу-Менса, Адли, Гложек, Диаби.

«Брюгге»: Миньоле – Бойата, Мехеле, Бьюкенен, Мейер, Нильсен, Аудор, Ванакен, Нуса, Сова, Ютгла.

1 ноября, вторник

«Байер» – «Брюгге»
Леверкузен. Стадион «Бай-Арена». 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch
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прогнозы Брюгге Байер Лига чемпионов Денис Шаховец
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Денис Шаховец Sport.ua
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