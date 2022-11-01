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  4. ВИДЕО. И здесь пыль в глаза. В Катаре строят стену, скрывая бедные районы
Чемпионат мира
01 ноября 2022, 20:28 | Обновлено 01 ноября 2022, 20:44
2420
1

ВИДЕО. И здесь пыль в глаза. В Катаре строят стену, скрывая бедные районы

Ранее потемкинские деревни наблюдались на ЧМ-2018 в россии

01 ноября 2022, 20:28 | Обновлено 01 ноября 2022, 20:44
2420
1
ВИДЕО. И здесь пыль в глаза. В Катаре строят стену, скрывая бедные районы
Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне ЧМ-2022 в Катаре строят стену, скрывая бедные районы от глаз приезжающих туристов и официальных делегаций.

Ранее потемкинские деревни наблюдались во время ЧМ-2018 в россии.

Чемпионат мира 2022 по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

ВИДЕО. И тут пыль в глаза. В Катаре строят стену, скрывая бедные районы

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua
ты смотри, там даже такое есть. По Дубаи я ездил сам за рулем и ничего даже подобного не видел. Там иногда даже тротуаров нет, так как пешком никто не ходит.
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