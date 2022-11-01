Чемпионат мира01 ноября 2022, 20:28 | Обновлено 01 ноября 2022, 20:44
2420
1
ВИДЕО. И здесь пыль в глаза. В Катаре строят стену, скрывая бедные районы
Ранее потемкинские деревни наблюдались на ЧМ-2018 в россии
01 ноября 2022, 20:28 | Обновлено 01 ноября 2022, 20:44
2420
1
Накануне ЧМ-2022 в Катаре строят стену, скрывая бедные районы от глаз приезжающих туристов и официальных делегаций.
Ранее потемкинские деревни наблюдались во время ЧМ-2018 в россии.
Чемпионат мира 2022 по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
ВИДЕО. И тут пыль в глаза. В Катаре строят стену, скрывая бедные районы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 ноября 2022, 18:59 0
Украинец начнет игру 6-го тура ЛЧ с первых минут
Футбол | 01 ноября 2022, 18:00 0
Нападающий «ПСЖ» позволил себе участие в политической акции
Бокс | 01.11.2022, 17:18
Теннис | 01.11.2022, 17:22
Футбол | 31.10.2022, 22:25
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
ты смотри, там даже такое есть. По Дубаи я ездил сам за рулем и ничего даже подобного не видел. Там иногда даже тротуаров нет, так как пешком никто не ходит.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.10.2022, 16:15 20
31.10.2022, 18:18 26
31.10.2022, 10:10 9
31.10.2022, 18:54 13
01.11.2022, 09:50 42
31.10.2022, 14:55
31.10.2022, 12:49 2
30.10.2022, 20:12 26