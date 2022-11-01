ВИДЕО. И здесь пыль в глаза. В Катаре строят стену, скрывая бедные районы

Накануне ЧМ-2022 в Катаре строят стену, скрывая бедные районы от глаз приезжающих туристов и официальных делегаций.

Ранее потемкинские деревни наблюдались во время ЧМ-2018 в россии.

Чемпионат мира 2022 по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

ВИДЕО. И тут пыль в глаза. В Катаре строят стену, скрывая бедные районы