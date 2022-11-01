Кристиан БИЛОВАР: «Луческу порекомендовал мне уйти в аренду»

21-летний украинский игрок обороны Кристиан Биловар, который с лета этого года на правах аренды у киевского «Динамо» выступает за кипрский АЕЛ, рассказал о переходе в клуб из Лимассола.

– Когда молодые футболисты уходят в аренду, они обычно выбирают центральную Европу. Как сложился вариант с Кипром?

– У меня было несколько предложений: одно из них в Польше, одно в Бельгии и одно с Кипра. Для меня как молодого футболиста определяющим стало то, что здесь мне пообещали игровую практику почти во всех матчах сезона.

– Ты разговаривал с Луческу перед тем, как идти в аренду? Может, он что-то сказал тебе, как-то мотивировал?

– Да, я разговаривал с ним в конце тренировочного сбора в Швейцарии. Он порекомендовал мне уйти в аренду и сказал, что мне нужно набираться игровой практики и опыта. Потому что мне нет смысла сейчас сидеть на скамейке запасных, а нужно играть. Только так я смогу вырасти в хорошего игрока. Я его послушал, и всегда буду прислушиваться к его советам.

– Чемпионат Кипра, возможно, недооценивают. Мы видим, как играл АЕК в группе Лиги Европы с «Динамо», помним об «Анортосисе», который в 2010-х вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, затем Европа узнала об АПОЭЛе…

– Я могу сказать, что уровень чемпионата растет тогда, когда растет уровень выступающих в нем футболистов. А за последние несколько лет, три-пять, сюда приезжает много топовых футболистов, причем в команды разного уровня – от лидеров до аутсайдеров. В качестве примера можно взять «Арис», который в прошлом сезоне выступал во второй лиге, а сейчас занимает второе место в высшем дивизионе. Это происходит благодаря тому, что к ним приехало много легионеров, в том числе из французской Лиги 1 и испанской Ла Лиги. Также в этом сезоне «Омония» играла в группе Лиги Европы, и в двух матчах с «Манчестер Юнайтед» ни в чем не уступала английскому гранду, тот же «Аполлон» играл в Лиге конференций с «Днепром-1». Самое интересное, что в следующем сезоне Кипр будет представлен в еврокубках уже другими командами, и в этом красота чемпионата страны.

– Выходит, твоя главная задача здесь, на Кипре, – приобретение опыта, новых футбольных знаний, чтобы вернуться в родную команду?

– Сейчас Бог дал мне такую ​​возможность оказаться здесь, и я вижу, что в этом чемпионате и в этой команде я могу прогрессировать. Но я не могу оценивать свой прогресс – могу только заверить, что каждый день прилагаю максимум усилий, чтобы развиваться как футболист. Конечно, мне бы хотелось вернуться в «Динамо», потому что это мой родной клуб, но мой прогресс будет оценивать Мистер, и окончательное решение – возвращать меня или нет – будет за ним.