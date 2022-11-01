Без проблем. ФИФА не против матча между рф и Таджикистаном

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев заявил, что ФИФА и Азиатская конфедерация футбола не оказывали давление на Федерацию футбола страны из-за матча со сборной россии:

«Никакого давления со стороны ФИФА и АФК нет. Федерация футбола Таджикистана уже получила со стороны ФИФА авторизацию товарищеских матчей между национальными сборными Таджикистана и россии по футзалу, которые пройдут 7 и 8 ноября в Душанбе.



Необходимые документы также были отправлены на проведение товарищеского матча между сборными по футболу».

Матч запланирован на 17 ноября в Душанбе (Таджикистан).

К слову, ранее сборная россии должна была сыграть со сборной Боснии и Герцеговины, но после отказа и возмущения игроков матч был перенесен на неопределенное время.

Отметим, что все российские команды как на уровне клубов, так и на уровне сборных отстранены от всех международных соревнований.