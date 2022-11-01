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01 ноября 2022, 11:50 |
834
2

Без проблем. ФИФА не против матча между рф и Таджикистаном

Матч запланирован на 17 ноября в Душанбе

01 ноября 2022, 11:50 |
834
2
Без проблем. ФИФА не против матча между рф и Таджикистаном
Instagram. Сборная Таджикистана

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев заявил, что ФИФА и Азиатская конфедерация футбола не оказывали давление на Федерацию футбола страны из-за матча со сборной россии:

«Никакого давления со стороны ФИФА и АФК нет. Федерация футбола Таджикистана уже получила со стороны ФИФА авторизацию товарищеских матчей между национальными сборными Таджикистана и россии по футзалу, которые пройдут 7 и 8 ноября в Душанбе.

Необходимые документы также были отправлены на проведение товарищеского матча между сборными по футболу».

Матч запланирован на 17 ноября в Душанбе (Таджикистан).

К слову, ранее сборная россии должна была сыграть со сборной Боснии и Герцеговины, но после отказа и возмущения игроков матч был перенесен на неопределенное время.

Отметим, что все российские команды как на уровне клубов, так и на уровне сборных отстранены от всех международных соревнований.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Макс Максов
Ну значить, їм теж занесли!
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Letifer
А чего с беларусами не играют?
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