Без проблем. ФИФА не против матча между рф и Таджикистаном
Матч запланирован на 17 ноября в Душанбе
Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев заявил, что ФИФА и Азиатская конфедерация футбола не оказывали давление на Федерацию футбола страны из-за матча со сборной россии:
«Никакого давления со стороны ФИФА и АФК нет. Федерация футбола Таджикистана уже получила со стороны ФИФА авторизацию товарищеских матчей между национальными сборными Таджикистана и россии по футзалу, которые пройдут 7 и 8 ноября в Душанбе.
Необходимые документы также были отправлены на проведение товарищеского матча между сборными по футболу».
Матч запланирован на 17 ноября в Душанбе (Таджикистан).
К слову, ранее сборная россии должна была сыграть со сборной Боснии и Герцеговины, но после отказа и возмущения игроков матч был перенесен на неопределенное время.
Отметим, что все российские команды как на уровне клубов, так и на уровне сборных отстранены от всех международных соревнований.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алтай Байындыр – о предстоящем матче против киевского клуба в ЛЕ
На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» и «Черноморец»