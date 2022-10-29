Новый соперник для террористов. Рашисты сыграют спарринг с Таджикистаном

Сборная россии, которая отстранена от официальных турниров ФИФА и УЕФА, нашла себе нового спарринг-партнера.

Сообщается, что национальная команда рашистов сыграет с Таджикистаном. Поединок состоится 17 ноября в Душанбе.

В ноябре россияне должны были провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной. Но возможность подобной встречи вызвала волну негодования, после чего ее отменили. Правда, официально об отмене скандального спарринга пока не сообщалось.