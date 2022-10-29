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29 октября 2022, 02:59 | Обновлено 29 октября 2022, 03:10
107
1

Новый соперник для террористов. Рашисты сыграют спарринг с Таджикистаном

Футболисты страны-агрессора хотят поиграть хоть с кем-то

29 октября 2022, 02:59 | Обновлено 29 октября 2022, 03:10
107
1
Новый соперник для террористов. Рашисты сыграют спарринг с Таджикистаном
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная россии, которая отстранена от официальных турниров ФИФА и УЕФА, нашла себе нового спарринг-партнера.

Сообщается, что национальная команда рашистов сыграет с Таджикистаном. Поединок состоится 17 ноября в Душанбе.

В ноябре россияне должны были провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной. Но возможность подобной встречи вызвала волну негодования, после чего ее отменили. Правда, официально об отмене скандального спарринга пока не сообщалось.

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Источник: Босния и Герцеговина отказалась от матча с россией
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Источник Sport.ua
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Игорь Левченко
Гнать их поганой метлой отовсюду, пускай расплачиваются за своего фюрера.
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