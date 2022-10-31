ОФИЦИАЛЬНО. Босния и Герцеговина перенесла матч с россией

Федерация футбола Боснии и Герцеговины перенесла скандальный товарищеского матча против россии.

Боснийцы планируют все же сыграть с рашистами в будущем, однако пока не называют какие-дибо сроки.

Напомним, о проведении матча против россии в Боснии и Герцеговине объявили 9 сентября. Эта новость вызвала крайне негативную реакцию в мировой общественности, а также среди самих игроков боснийской сборной.

Ранее сообщалось, что 17 ноября сборная Боснии и Герцеговины сыграет в Дубае против Марокко.