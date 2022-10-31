ОФИЦИАЛЬНО. Босния и Герцеговина перенесла матч с россией
Скандальный товарищеский поединок в ближайшее время не состоится
Федерация футбола Боснии и Герцеговины перенесла скандальный товарищеского матча против россии.
Боснийцы планируют все же сыграть с рашистами в будущем, однако пока не называют какие-дибо сроки.
Напомним, о проведении матча против россии в Боснии и Герцеговине объявили 9 сентября. Эта новость вызвала крайне негативную реакцию в мировой общественности, а также среди самих игроков боснийской сборной.
Ранее сообщалось, что 17 ноября сборная Боснии и Герцеговины сыграет в Дубае против Марокко.
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