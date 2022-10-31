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31 октября 2022, 13:45 | Обновлено 31 октября 2022, 13:51
759
2

ОФИЦИАЛЬНО. Босния и Герцеговина перенесла матч с россией

Скандальный товарищеский поединок в ближайшее время не состоится

31 октября 2022, 13:45 | Обновлено 31 октября 2022, 13:51
759
2
ОФИЦИАЛЬНО. Босния и Герцеговина перенесла матч с россией
nfsbih.ba

Федерация футбола Боснии и Герцеговины перенесла скандальный товарищеского матча против россии.

Боснийцы планируют все же сыграть с рашистами в будущем, однако пока не называют какие-дибо сроки.

Напомним, о проведении матча против россии в Боснии и Герцеговине объявили 9 сентября. Эта новость вызвала крайне негативную реакцию в мировой общественности, а также среди самих игроков боснийской сборной.

Ранее сообщалось, что 17 ноября сборная Боснии и Герцеговины сыграет в Дубае против Марокко.

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Источник: Босния и Герцеговина отказалась от матча с россией
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Источник Sport.ua
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Макс Максов
Перенесли, а чому просто не відмінили?!
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Veter
Они скоро сами развалятся на округи брчко и другичко
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