Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Надо взять максимум очков в этой группе»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«У нас сбалансированный состав. Последние несколько недель доказали, что наши запасные способны выходить на поле без потери качества. Завтра применим ротацию, потому что у пары игроков накопились ушибы, кто-то устал. Хотим победить, одновременно впереди важные матчи в бундеслиге. Некоторые игроки получат шанс проявить себя. Надо взять максимум очков в этой группе», - сказал Нагельсманн.

Матч «Бавария» – «Интер» состоится во вторник, 1 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.