Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Надо взять максимум очков в этой группе»
Лига чемпионов
01 ноября 2022, 08:39 | Обновлено 01 ноября 2022, 08:43
233
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Надо взять максимум очков в этой группе»

Наставник «Баварии» – о предстоящем матче против «Интера»

01 ноября 2022, 08:39 | Обновлено 01 ноября 2022, 08:43
233
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Надо взять максимум очков в этой группе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«У нас сбалансированный состав. Последние несколько недель доказали, что наши запасные способны выходить на поле без потери качества. Завтра применим ротацию, потому что у пары игроков накопились ушибы, кто-то устал. Хотим победить, одновременно впереди важные матчи в бундеслиге. Некоторые игроки получат шанс проявить себя. Надо взять максимум очков в этой группе», - сказал Нагельсманн.

Матч «Бавария» – «Интер» состоится во вторник, 1 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

По теме:
Тренер Порту: «Хотим, чтобы наши игроки сыграли с предельной мотивацией»
Марсель – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Симоне ИНДЗАГИ: «Матч против Баварии – серьезный вызов»
Юлиан Нагельсманн Интер Милан Бавария Лига чемпионов Бавария - Интер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Черноморца стал чемпионом Ирландии
Футбол | 01 ноября 2022, 01:38 0
Экс-игрок Черноморца стал чемпионом Ирландии
Экс-игрок Черноморца стал чемпионом Ирландии

Представитель Украины добился триумфа в составе клуба «Шэмрок Роверс»

Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
Бокс | 31 октября 2022, 14:55 0
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»

Сергей Городничев не впечатлен выступлением Ломаченко в последнем бою

«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
Футбол | 31.10.2022, 16:15
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
Бокс | 31.10.2022, 12:57
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
Саккари одолела Пегулу на старте Итогового турнира WTA
Теннис | 01.11.2022, 02:44
Саккари одолела Пегулу на старте Итогового турнира WTA
Саккари одолела Пегулу на старте Итогового турнира WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тедди АТЛАС: «Ломаченко вел себя по-чемпионски»
Тедди АТЛАС: «Ломаченко вел себя по-чемпионски»
30.10.2022, 09:35 2
Бокс
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
30.10.2022, 09:54 17
Бокс
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
31.10.2022, 02:02 13
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
30.10.2022, 20:12 24
Футбол
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
30.10.2022, 11:50
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
31.10.2022, 20:00 16
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
30.10.2022, 10:30 1
Бокс
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
31.10.2022, 08:55 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности