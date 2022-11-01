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Англия
01 ноября 2022, 01:16 | Обновлено 01 ноября 2022, 01:21
95
0

В Ливерпуле доверяют Клоппу и планируют трансферы

Мерсисайдцы верят в способности немецкого тренера

01 ноября 2022, 01:16 | Обновлено 01 ноября 2022, 01:21
95
0
В Ливерпуле доверяют Клоппу и планируют трансферы
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Английский «Ливерпуль» не намерен увольнять Юргена Клоппа с поста наставника команды, беря во внимание результаты команды в текущем чемпионате Англии.

«Красные», как известно, занимают в таблице английской Премьер-лиги 9 место, имея 16 очков после 12 матчей. От зоны Лиги чемпионов мерсисайдцы отстают на 8 очков, а от лидирующего «Арсенала» на 15.

Сообщается, что Клопп продолжает пользоваться доверием руководства клуба. Нет планов и у самого тренера подавать в отставку.

«Ливерпуль» хочет следующим летом осуществить несколько топ-трансферов. А уже этой зимой клуб хочет подписать нового центрального полузащитника.

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