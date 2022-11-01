В Ливерпуле доверяют Клоппу и планируют трансферы

Английский «Ливерпуль» не намерен увольнять Юргена Клоппа с поста наставника команды, беря во внимание результаты команды в текущем чемпионате Англии.

«Красные», как известно, занимают в таблице английской Премьер-лиги 9 место, имея 16 очков после 12 матчей. От зоны Лиги чемпионов мерсисайдцы отстают на 8 очков, а от лидирующего «Арсенала» на 15.

Сообщается, что Клопп продолжает пользоваться доверием руководства клуба. Нет планов и у самого тренера подавать в отставку.

«Ливерпуль» хочет следующим летом осуществить несколько топ-трансферов. А уже этой зимой клуб хочет подписать нового центрального полузащитника.