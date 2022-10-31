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  4. Юрген КЛОПП: «Я не устал работать в Ливерпуле. Вопросы оставим на потом»
Англия
31 октября 2022, 19:11 |
497
0

Юрген КЛОПП: «Я не устал работать в Ливерпуле. Вопросы оставим на потом»

Тренер не считает, что команда находится в кризисе

31 октября 2022, 19:11 |
497
0
Юрген КЛОПП: «Я не устал работать в Ливерпуле. Вопросы оставим на потом»
Skysports.com

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что все вопросы по поводу кризиса или спада команды нужно задавать после сезона. Красные в АПЛ проиграли подряд «Ноттингем Форесту» и «Лидсу», занимая в чемпионате только 9-е место.

«Оценивать «Ливерпуль» нужно в конце сезона. Вот тогда и будем задавать вопросы, а сейчас не совсем честно оценивать команду, потому что часть сезона многие игроки пропустили. Нам не всегда хватает качества в атаке, есть травмированные в полузащите и обороне».

«Конечно, я ожидаю от команды большего. Кто-то может сказать, что я устал или что-то такое. Я не устал работать с «Ливерпулем», я сделаю все, чтобы исправить ситуацию», — сказал Клопп.

Команда отстает от лидера на 15 очков.

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Источник Sky Sports
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