БОНДАРЬ: «Йовичевич говорит, что мы должны биться, как ребята на фронте»

23-летний защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мнением о работе с Игором Йовичевичем.

«Йовичевич – очень позитивный человек, он всегда на позитиве. Даже после поражений он всегда нам говорит: «Если мы проигрываем, то должны делать это с красивой игрой и понимать, что мы отдали 200%, но на данный момент соперник был сильнее в чем-то. Сегодня нас победили, мы должны с высоко поднятой головой пожать руку сопернику и продолжать работать».

У него не отнять этого позитива. Своей энергией он заряжает нас и на тренировках, и перед матчами. Он не только хороший человек, но и отличный тренер, который со своим тренерским штабом делает прекрасную работу. Мы очень внимательно их слушаем и стараемся воплощать идеи тренера на поле.

Запомнился разговор перед вторым матчем с «Реалом». Мы были в Польше. У многих ребят родственники, родители находятся в Украине. Тяжело было воспринимать ту информацию, которая приходила в ТГ-каналах. Конечно, все переживали за своих родных, потому что это был абсолютно ненормальный день (обстрелы Украины 10 октября, - прим.). Ужасный день для всех украинцев.

Конечно, его речь тогда нас чуть взбодрила. Поле – это то место, где мы можем на 90 минут отвлечься от того, что происходит в Украине. Ты не можешь не думать о том, что происходит у нас в стране. Это очень тяжело. Тренер говорит, что мы должны играть за украинцев, за тех, кто сейчас находится в Украине, за военных.

Сейчас наши ребята идут в контрнаступление, где-то обороняются. Они делают героические вещи. Им в сто раз тяжелее, чем нам. Мы выходим на поле, занимаемся любимым делом, и мы должны просто радоваться, что можем это делать благодаря им. Мы должны биться так, как бьются ребята на фронте. Они бьются за каждый сантиметр на фронте, а мы должны биться за каждый сантиметр на поле.

Нам надо выходить и делать свое дело на максимуме, выкладываться на 100, на 200 процентов, сколько у нас есть, и тогда все будет хорошо», - сказал Бондарь.