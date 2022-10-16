Хорватский маг. Рецепт успеха Йовичевича в Шахтере

Перед началом сезона особо никто не верил в «Шахтер». Команда за лето потеряла почти всех своих иностранцев и главного тренера. Нужно было формировать новый состав, потому что бразильцы разъехались по другим командам. Наставник клуба Роберто Де Дзерби решил не рисковать своей безопасностью и репутацией, работая с украинскими футболистами. Поэтому на должность тренера был приглашен экс-наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич.

Предсезонные матчи только добавили скепсиса. У «Шахтера» мало что получалось. В стартовом матче сезона не смогли победить «Металлист-1925». Я не очень верил, что донецкая команда сможет набрать хоть какие-нибудь очки в ЛЧ и претендовать на чемпионский титул. Но реальность оказалась немного другой – команда Йовичевича является одним из лидеров чемпионата и в ЛЧ в четырех турах набрала пять очков, забивала в каждом матче и в последнем туре отпустила «Реал».

Это просто фантастический результат, учитывая реалии, с которыми столкнулся «Шахтер» и весь украинский футбол. Здесь нужно выделить сразу несколько составляющих успеха дончан.

Хорватский маг

Йовичевич – очень сильный мотиватор и очень тонкий психолог. Он умеет объединять команду вокруг своих идей, целей и давать игрокам веру в себя.

Довбик ничего не смог показать в Дании, играя там за два клуба. В Днепре Артем дорос до сборной Украины. Где-то очень похожи истории с Игнатенко и Пихаленком, которые не требовались клубу, которому принадлежали их контракты. В «Днепре-1» с Йови доросли до сборной Украины.

Бондарь очень много ошибался и выглядел совершенно неубедительно в центре защиты. Сейчас - почти сама надежность. Отлично в середине поля выглядит пара Бондаренко – Судаков. Уверенно заиграл Конопля. Почувствовал себя настоящим лидером Мудрик. Они поверили в свои силы, они поверили в себя. Ментально это уже совсем другие игроки, чем полгода назад.

Швед не всегда играл за «Мехелен». Перед этим были большие проблемы в «Селтике». Но у Йовичевича почти сразу сделал дубль в ЛЧ. Физически игрок не смог бы измениться за короткое время. Здесь может быть только изменение эмоционального состояния. Значит, тренер провел такую ​​работу, которая позволила игрокам поверить в свои силы.

Сейчас в «Шахтере» много футболистов, получивших свой шанс из-за войны. Для каждого из них это мотивация себя проявить и закрепиться в «Шахтере». Видим, что безразличия нет совсем. Все готовы отдаваться по полной. Йовичевич очень тонко понимает все эти стремления и умело работает с эмоциями. Каждый раз ставя все новые и новые цели, мотивируя игроков к новым свершениям.

Взаимодействие между игроками и тренером происходит в плоскости доверия. Это доказывает состав на матчи ЛЧ, который фактически не меняется. Игроки видят доверие тренера и не боятся ошибаться.

Плюс индивидуальная мотивация. Мудрик, Трубин, Матвиенко имеют шанс уйти в более сильный чемпионат. Молодежь стремится закрепиться в первой команде. Зубков, Швед, Михайличенко имели проблемы в предыдущих клубах, поэтому хотят играть и доказать, что их бывшие наставники были неправы.

Психика молодых людей на войну реагирует не так рационально, как у взрослых. Молодежь в такой ситуации хочет себя проявить, принести пользу обществу, стать героями. Если обычные ребята стремятся попасть в армию, то игроки - проявить себя на футбольном поле. Йовичевич четко ловит все эти моменты и переносит на футбольное поле. Игроки «Шахтера» играют за страну, это придает им мотивацию и самоотдачу. Сам тренер четко говорил об этих посылах перед матчем против «Реала».



Свобода действий

«Шахтер» выстроил определенный алгоритм действий, не зависящий от тренера. Идейным вдохновителем этой философии стал Мирча Луческу. Команда делала ставку на легионеров в атаке, играла по схеме 4-2-3-1 и пыталась доминировать на поле. От этих принципов не отступили ни Фонсека, ни Каштру, ни Де Дзерби.

Сейчас у Йовичевича кардинальные перемены. Команда формируется из украинских игроков, внутри поля так называемый перевернутый треугольник с одним чистым опорником, и «Шахтер» больше играет рационально. Уже никому не приходят в голову идеи играть с позиции силы против «Реала».

С существующим составом нельзя быть эффектным и эффективным. Надо отталкиваться от реальности, а не желаний. Если Шахтер будет играть первым номером и пытаться доминировать на поле, то проблемы могут возникнуть даже на уровне УПЛ.

Йовичевич оказался в среде, где он был успешным в «Карпатах», молодежной команде «Динамо» Загреб. Он может учить, мотивировать, а не переучивать или быть кризисным менеджером. В нынешней ситуации эти качества крайне важны для «Шахтера». Тренер, умеющий создать атмосферу доверия в команде, хорошую раздевалку, найти подход к игрокам, сейчас важнее любого тактика и стратега.

Селекция

У Йовичевича есть возможность подписывать футболистов, которых он хочет и видит в команде. В Днепре ходили разговоры, что у тренера нет общей точки зрения с руководителями клуба по новичкам. Хорватский наставник хотел строить команду вокруг украинских игроков, а ему предлагали иностранцев.

В свое время Михайличенко сватали в «Динамо» Загреб. В то время Йови работал в системе клуба. Как видим, Бодя очень быстро оказался в «Шахтере» летом, когда команду возглавил хорват. Другим кандидатом на эту позицию был знакомый по совместной работе в «Карпатах» Василий Кравец

Шведа из «Мехелена» сватали в «Днепр-1» почти все время, когда там работал Йовичевич. Вместо Шведа днепряне на фланг покупали других игроков. Только Йови возглавил «Шахтер», сразу Марик вернулся в Украину. Тренер и игрок знают друг друга по совместной работе в «Карпатах».

Тотовицкий должен был стать одним из новичков «Днепра-1». Вслед за Гуцуляком днепряне хотели переманить еще одного лидера «Десны». Но клуб и игрок не смогли сойтись по контракту. После назначения Йовичевича тренером «Шахтера» очень быстро Тото оказался в команде.

Джурасек работал вместе с Йови в системе молодежной команды «Динамо» Загреб. Тренер сначала забрал его в «Днепр-1», а затем сразу в «Шахтер».

Нет никакого секрета, что «Шахтер» интересовался возможностью возвращения Пихаленка и Игнатенко, которых хорошо знал тренер. С первым не сложилось из-за высокой цены, а второй решил остаться во Франции. Назарина тоже фигурировал среди кандидатов на переход в «Днепр-1». Сейчас также стал игроком «Шахтера»,

В «Шахтере» произошли вещи, которых уже давно не было. Не отдел селекции работал над усилением команды, а тренер определял футболистов, которых он хочет видеть в команде.

Опыт

Сейчас у «Шахтера» нет ноунеймов. Несмотря на ожидания, никто из юношеской команды не перешел в профессиональный футбол. Все «битые» и опытные люди. У футболистов уже есть определенный опыт, в том числе международный.

Из сегодняшнего состава в системе «Шахтера» не играли только пятеро — Тейлор, Швед, Джурасек, Михайличенко, Назарина. Первые три работали вместе с главным тренером в других командах и знают его требования.

Опыта Лиги чемпионов не было у Шведа, Михайличенко. Очеретько, Джурасека, Назарины и Тейлора. Все остальные были знакомы с самым престижным клубным турниром.

Йовичевич в последние годы работал в Украине. Знал каждого игрока (возможно, за исключением Зубкова и Петряка). Поэтому не требовалось никакого времени на адаптацию и изучение футболистов.

Конкуренция

На каждой позиции у Йовичевича есть по два игрока. Из-за травмы Корниенко есть вопросы по левому защитнику, но там может играть универсал Конопля. Возможно, есть вопросы по еще одному центральному защитнику. Это позволяет иметь глубину состава, проводить ротацию и конкурировать.

Несмотря на потерю легионеров, «Шахтер» до сих пор имеет сильнейший состав в Украине и выглядит наиболее укомплектованной командой.

Сыгранность

В свое время Йовичевич был успешен во Львове с целой группой молодых игроков 1997 года рождения. Он не просто взял из молодежной команды отдельных игроков, а целую плеяду, сыгранную между собой и понимающую друг друга. Речь о Шведе, Гуцуляке, Кравце, Клеце, Чачуа,

Этот опыт он использовал в «Шахтере». Йови не начал что-то строить свое большое, глобальное, а использовал наработки, которые были созданы до него. Трубин, Конопля, Бондарь, Бондаренко, Судаков и Мудрик не один год играли бок о бок за молодежную команду «Шахтера». В том числе, имеют опыт выступлений 3-4 года в Юношеской Лиге УЕФА. Они очень хорошо понимают друг друга.

Связка Судаков/Бондаренко – Мудрик очень хорошо работала в молодежном футболе. Когда центральные полузащитники отдают передачи на ход, за спины, скоростному Мудрику.

Главные проблемы впереди

Забраться на гору проще, чем там удержаться. Сейчас «Шахтер» поднял очень сильно планку. Команда успешна в ЛЧ и среди лидеров в чемпионате. Нужно думать, как удержать этот уровень. Здесь одних эмоций мало.

Сейчас футболисты выглядят голодными по футболу и благодаря мотивации и желанию нивелируют большинство проблем. Но очень скоро они поймут, что уже являются игроками первой команды «Шахтера». Определенные цели достигнуты. Уже не будет матчей против «Реала», а нужно играть против «Миная», «Колоса», «Ингульца». Будут какие-то предложения из Европы.

Два года назад у «Динамо» где-то было все похоже. У команды не было титулов в Украине и она ничего не могла противопоставить «Шахтеру». ЛЧ была далекой мечтой. Одно время Мирча Луческу смог объединить игроков вокруг идеи выиграть чемпионат, Кубок, пробиться в ЛЧ, но уже в следующем сезоне команда начала пробуксовывать, апогей проблем припал на нынешнее время. Сначала действовал процесс новизны, на контрасте с работой других тренеров, но все очень быстро переросло в рутину.

Сейчас у Йовичевича еще хватает целей для мотивации – второе место в ЛЧ или выход в ЛЕ, победить «Динамо», но потом вызовов станет меньше. Будет большая пауза из-за чемпионата мира, зимних сборов. Уже нужно будет доказывать свой уровень.