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  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Мы только и делаем, что переезжаем с места на место»
Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 10:10 |
333
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Мы только и делаем, что переезжаем с места на место»

Полузащитник киевского «Динамо» – про матч с «Кривбассом»

31 октября 2022, 10:10 |
333
1
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Мы только и делаем, что переезжаем с места на место»
Instagram. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу против криворожского «Кривбасса»:

«Наши соперники по чемпионату Украины готовятся к матчам в недельном цикле, и у них больше времени на эту подготовку, на то, чтобы детально разобрать нашу игру.

А мы только и делаем, что переезжаем с места на место. Полноценного восстановления после матчей и подготовки к следующим играм сейчас почти нет. Можно сказать, что мы играем на том фундаменте, который заложили в ходе межсезонной подготовки.

Прекрасно знали, как играют команды Вернидуба: они всегда бьются с первой минуты и до последней. Так было и сегодня. «Кривбасс» в начале матча хорошо нас прессинговал. Минут на 10-15 мы в какой-то мере потерялись на футбольном поле. Но потом игра у нас пошла, забили два мяча. Появилась уверенность в собственных действиях, и это позволило нам добыть победу».

Отметим, что матч «Динамо» – «Кривбасс» завершился со счетом 3:1.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Ivan Vismutenko
Так Динамо же входило в сезон гастролями и турне и поэтому сейчас должны быть в своей тарелке
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