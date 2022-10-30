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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 18:27 | Обновлено 30 октября 2022, 18:28
269
0

ВИДЕО. Кривбасс отыграл гол у Динамо. Дебелко пробил Нещерета

Во Львове проходит матч 10-го тура УПЛ

30 октября 2022, 18:27 | Обновлено 30 октября 2022, 18:28
269
0
ВИДЕО. Кривбасс отыграл гол у Динамо. Дебелко пробил Нещерета
ФК Кривбасс Кривой Рог. Роман Дебелко

Киевское «Динамо» на стадионе «Арена Львов» в поединке 10-го тура украинской Премьер-лиги встречается с «Кривбассом» из Кривого Рога.

На второй компенсированной минуте первого тайма при счете 2:0 в пользу киевской команды гол престижа в рядах «Кривбасса» провел Роман Дебелко. Ему ассистировал Владимир Якимец.

Напомним, в матче «Динамо» – «Кривбасс» на 20-й минуте счет в игре открыл Владислав Ванат. Спустя две минуты с передачи Ваната перевес киевлян удвоил Виталий Буяльский.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кривбасс».

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Источник Sport.ua
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