ВИДЕО. Кривбасс отыграл гол у Динамо. Дебелко пробил Нещерета

Киевское «Динамо» на стадионе «Арена Львов» в поединке 10-го тура украинской Премьер-лиги встречается с «Кривбассом» из Кривого Рога.

На второй компенсированной минуте первого тайма при счете 2:0 в пользу киевской команды гол престижа в рядах «Кривбасса» провел Роман Дебелко. Ему ассистировал Владимир Якимец.

Напомним, в матче «Динамо» – «Кривбасс» на 20-й минуте счет в игре открыл Владислав Ванат. Спустя две минуты с передачи Ваната перевес киевлян удвоил Виталий Буяльский.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кривбасс».