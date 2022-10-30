Украина. Премьер лига30 октября 2022, 18:16 |
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ВИДЕО. Динамо удвоило перевес. Ванат помог Буяльскому
Во Львове продолжается матч 10-го тура УПЛ
30 октября 2022, 18:16 |
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Киевское «Динамо» на «Арене Львов» в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги выясняет отношения с «Кривбассом».
На 20-й минуте поединка перевес «Динамо» удвоил Виталий Буяльский, которому ассистировал Владислав Ванат – автор первого гола в матче.
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кривбасс».
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