Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо удвоило перевес. Ванат помог Буяльскому
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 18:16 |
480
0

ВИДЕО. Динамо удвоило перевес. Ванат помог Буяльскому

Во Львове продолжается матч 10-го тура УПЛ

30 октября 2022, 18:16 |
480
0
ВИДЕО. Динамо удвоило перевес. Ванат помог Буяльскому
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Киевское «Динамо» на «Арене Львов» в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги выясняет отношения с «Кривбассом».

На 20-й минуте поединка перевес «Динамо» удвоил Виталий Буяльский, которому ассистировал Владислав Ванат – автор первого гола в матче.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кривбасс».

По теме:
ВИДЕО. Кривбасс отыграл гол у Динамо. Дебелко пробил Нещерета
ВИДЕО. Динамо открыло счет c Кривбассом. Ванат сделал свое дело
Металлист запросит экспертную оценку матчу со Львовом
Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Динамо - Кривбасс видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Бокс | 30 октября 2022, 09:54 11
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»

Абсолютный чемпион считает, что бой украинца был более равным, чем на карте одного из рефери

Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем
Футбол | 30 октября 2022, 14:53 16
Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем
Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем

Команда Александра Кучера укрепила свое единоличное лидерство в УПЛ

Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Бокс | 30.10.2022, 06:23
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Александр Гладкий вошел в число супергвардейцев
Футбол | 30.10.2022, 14:46
Александр Гладкий вошел в число супергвардейцев
Александр Гладкий вошел в число супергвардейцев
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Бокс | 30.10.2022, 04:01
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
29.10.2022, 19:40 5
Футбол
Аталанта готовится к продаже Малиновского
Аталанта готовится к продаже Малиновского
28.10.2022, 18:16 5
Футбол
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
30.10.2022, 11:50
Бокс
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
29.10.2022, 21:33 4
Война
Напряженный матч Шахтера, шанс для Украины на ЧМ, у Костюк появился парень
Напряженный матч Шахтера, шанс для Украины на ЧМ, у Костюк появился парень
30.10.2022, 06:15
Футбол
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
29.10.2022, 19:26 1
Другие виды
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
29.10.2022, 10:36 18
Футбол
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
30.10.2022, 06:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности