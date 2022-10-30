ВИДЕО. Динамо открыло счет c Кривбассом. Ванат сделал свое дело

Киевское «Динамо» на поле стадиона «Арена Львов» в поединке 10-го тура украинской Премьер-лиги встречается с «Кривбассом» из Кривого Рога.

На 20-й минуте игры столичную команду вперед вывел Владислав Ванат.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кривбасс».