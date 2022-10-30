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  4. ВИДЕО. Динамо открыло счет c Кривбассом. Ванат сделал свое дело
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 18:14 |
106
1

ВИДЕО. Динамо открыло счет c Кривбассом. Ванат сделал свое дело

Во Львове проходит матч 10-го тура украинской Премьер-лиги

30 октября 2022, 18:14 |
106
1
ВИДЕО. Динамо открыло счет c Кривбассом. Ванат сделал свое дело
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Киевское «Динамо» на поле стадиона «Арена Львов» в поединке 10-го тура украинской Премьер-лиги встречается с «Кривбассом» из Кривого Рога.

На 20-й минуте игры столичную команду вперед вывел Владислав Ванат.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кривбасс».

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Источник Sport.ua
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Михаил Степанов
вот игра настоящего нападающего! разве Беседин на такое способен?
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