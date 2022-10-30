Украина. Первая лига30 октября 2022, 11:00 | Обновлено 30 октября 2022, 11:07
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Оболонь – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 30 октября в 14:00
30 октября 2022, 11:00 | Обновлено 30 октября 2022, 11:07
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В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором киевская «Оболонь» примет «Чернигов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
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