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Оболонь
30.10.2022 14:00 - : -
Чернигов
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Украина. Первая лига
30 октября 2022, 11:00 | Обновлено 30 октября 2022, 11:07
64
0

Оболонь – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 30 октября в 14:00

30 октября 2022, 11:00 | Обновлено 30 октября 2022, 11:07
64
0
Оболонь – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором киевская «Оболонь» примет «Чернигов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

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Источник Sport.ua
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