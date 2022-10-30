Первая лига. Победный хет-трик Батальского для Оболони
Киевские «пивовары» остаются лидерами группы Б
В матче 10-го тура чемпионата Украины в группе Б Первой лиги столичная «Оболонь» дома убедительно обыграла «Чернигов» – 3:1. Все голы «Оболони» на свой счет записал нападающий Батальский.
Выиграв, «Оболонь» с 22 очками, продолжает занимать 1 место в таблице группы Б. Второе место у ЛНЗ, у которого 20 пунктов.
В группе А волевую победу в Черновцах над «Буковиной» добыли львовские «Карпаты» - 2:1.
В турнирной таблице группы лидирует «Полесье», имеющее 28 очков. У «Карпат» 22 балла и вторая позиция. «Буковина» на 7 позиции с 6 пунктами.
Первая лига. 10-й тур
Группа А
Буковина – Карпаты – 1:2
Голы: Палагнюк, 52 пенальти (1:0). Дуць, 81 (1:1). Шах, 86 (1:2).
Группа Б
Оболонь – Чернигов – 3:1
Голы: Батальский, 15 (1:0). Кулик, 35 (1:1). Батальский, 39 (2:1). Батальский, 53 (3:1).
Турнирное положение в Первой лиге
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