30.10.2022 13:00 - : -
Украина. Первая лига30 октября 2022, 10:11 | Обновлено 30 октября 2022, 10:27
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Буковина – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 30 октября в 13:00
30 октября 2022, 10:11 | Обновлено 30 октября 2022, 10:27
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В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором черновицкая «Буковина» примет львовские «Карпаты». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
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