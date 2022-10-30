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Чемпионат Украины
Буковина
30.10.2022 13:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
30 октября 2022, 10:11 | Обновлено 30 октября 2022, 10:27
53
0

Буковина – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 30 октября в 13:00

30 октября 2022, 10:11 | Обновлено 30 октября 2022, 10:27
53
0
Буковина – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором черновицкая «Буковина» примет львовские «Карпаты». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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Источник Sport.ua
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