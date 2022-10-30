29 октября состоялся матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу между «Валенсией» и «Барселоной». На 90+3 минуте встречи форвард «сине-гранатовых» Роберт Левандовски вырвал победу для своей команды.

Чемпионат Испании по футболу. 12-й тур

Ла Лига. 29 октября

«Валенсия» – «Барселона» – 0:1

Гол: Левандовски, 90+3 мин.

ГОЛ! 0:1 Левандовски, 90+3 мин.