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Чемпионат Испании
Валенсия
29.10.2022, FT 0 : 1
Барселона
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Испания
30 октября 2022, 02:30 |
37
0

Валенсия – Барселона – 0:1. Левандовски вырвал победу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Ла Лиги

30 октября 2022, 02:30 |
37
0
Валенсия – Барселона – 0:1. Левандовски вырвал победу. Видео гола и обзор
Instagram. Роберт Левандовски

29 октября состоялся матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу между «Валенсией» и «Барселоной». На 90+3 минуте встречи форвард «сине-гранатовых» Роберт Левандовски вырвал победу для своей команды.

Чемпионат Испании по футболу. 12-й тур

Ла Лига. 29 октября

«Валенсия» – «Барселона» – 0:1

Гол: Левандовски, 90+3 мин.

ГОЛ! 0:1 Левандовски, 90+3 мин.

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Гол Левандовски на 90+3 минуте принес Барселоне победу над Валенсией
Роберт Левандовски Барселона Валенсия Валенсия - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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