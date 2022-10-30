Испания30 октября 2022, 02:30 |
37
0
Валенсия – Барселона – 0:1. Левандовски вырвал победу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Ла Лиги
30 октября 2022, 02:30 |
37
0
29 октября состоялся матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу между «Валенсией» и «Барселоной». На 90+3 минуте встречи форвард «сине-гранатовых» Роберт Левандовски вырвал победу для своей команды.
Чемпионат Испании по футболу. 12-й тур
Ла Лига. 29 октября
«Валенсия» – «Барселона» – 0:1
Гол: Левандовски, 90+3 мин.
ГОЛ! 0:1 Левандовски, 90+3 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2022, 22:26 7
Итальянец после победы над «Челси» вспомнил о причинах отъезда из Украины
Теннис | 29 октября 2022, 08:20 3
Украинская теннисистка уже чувствует себя лучше
Футбол | 29.10.2022, 23:53
Футбол | 29.10.2022, 19:40
Футбол | 29.10.2022, 20:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.10.2022, 16:45 3
28.10.2022, 14:59 11
29.10.2022, 19:26 1
28.10.2022, 22:13
28.10.2022, 09:10 32
29.10.2022, 10:36 15
29.10.2022, 11:01 2
28.10.2022, 03:45 5