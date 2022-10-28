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29.10.2022 22:00 - : -
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Испания
28 октября 2022, 18:49 | Обновлено 28 октября 2022, 19:28
146
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Валенсия – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Летучих мышей», имеющих серию из трех матчей без побед, ждет серьезный экзамен

28 октября 2022, 18:49 | Обновлено 28 октября 2022, 19:28
146
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Валенсия – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 октября, в Валенсии на поле стадиона «Месталья», вместимостью 55 000 зрителей, состоится матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Валенсия» примет «Барселону». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Валенсия

Подопечные Дженнаро Гаттузо в турнирной таблице чемпионата Испании занимают 9 место. Они в 11 матчах набрали 15 очков, имея 4 победы, 3 ничьи и 4 поражения.

В трех последних матчах сезона «Валенсия» обходится без побед – 2 ничьи и 1 поражение. 7 октября она на выезде со счетом 2:1 обыграла «Осасуну». После этого успеха «летучие мыши» вошли в полосу неудач: сыграли вничью 2:2 с «Эльче» на своем поле, затем на выезде поделили очки с «Севильей» (1:1) и проиграли дома со счетом 1:2 «Мальорке».

На данный момент «Валенсия» в турнирной таблице Ла Лиги по достижениям исключительно на своем поле занимает 6 место. У нее 10 очков после 6 матчей – 3 победы, 1 ничья, 2 поражения.

Барселона

Команда Хави идет на 2 позиции в турнирной таблице испанского чемпионата. У нее в активе 28 очков по результатам 11 игр (9 побед, 1 ничья, 1 поражение).

Единственную неудачу «Барселона» пережила 16 октября в Мадриде в матче с «Реалом», проиграл со счетом 1:3. После этого каталонцы дома разгромили «»Вильярреал» со счетом 3:0 и также на своем поле убедительно разобрались с «Атлетиком» - 4:0.

Если брать во внимание успехи команд на выезде, то «Барселона» в настоящий момент занимает в чемпионате Испании 3 место. Она в 5 поединка вне дома набрала 12 очко. У «блауграны» было четыре выездные победы, а затем имело место уже упомянутое поражение от «Реала» в Мадриде.

Ориентировочные составы

Валенсия: Мамардашвили – Корреа, Паулиста, Озкачар, Гая, Муса, Нико, Клюйверт, Алмейда, Лино, Кавани.

Барселона: тер Штеген – Бельерин, Кунде, Гарсия, Бальде, Гави, Бускетс, Педри, Дембеле, Фати, Левандовски.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.59 по линии Parimatch.

29 октября, суббота

Валенсия – Барселона
Валенсия. «Месталья». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 0:2
Parimatch
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чемпионат Испании по футболу Валенсия Барселона Валенсия - Барселона прогнозы Ла Лига Юрий Остроумов
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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