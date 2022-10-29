В матче 14-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Челси» команда Роберто Де Дзерби обыграла «синих» со счетом 4:1.

Чемпионат Англии. 14-й тур

«Брайтон» – «Челси» – 4:1

Голы: Троссар, 5, Лофтус-Чик, 14 (в свои ворота), 42 Чалоба, 42 (в свои ворота), Гросс, 90+3 - Хаверц, 48