Англия29 октября 2022, 20:31 |
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Брайтон – Челси – 4:1. Де Дзерби сильнее магии. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча
29 октября 2022, 20:31 |
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В матче 14-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Челси» команда Роберто Де Дзерби обыграла «синих» со счетом 4:1.
Чемпионат Англии. 14-й тур
«Брайтон» – «Челси» – 4:1
Голы: Троссар, 5, Лофтус-Чик, 14 (в свои ворота), 42 Чалоба, 42 (в свои ворота), Гросс, 90+3 - Хаверц, 48
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
42’
ГОЛ ! Автогол забил Трево Чалоба (Челси).
14’
ГОЛ ! Автогол забил Рубен Лофтус-Чик (Челси).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
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Комментарии 1
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Очередная игра показала, что тренер (Де Дзерби) что то знает! Команда с высокой самоотдачей, пытаются играть в одно касание, есть футболисты, которые могут "оказывается" дать последний пас! Очевидно, что при Де Дзерби команда стала на голову выше! В данном матче, конечно была доля везения и отличная игра вратаря, которая и передалась полевым игрокам, но результат есть!
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