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Чемпионат Англии
Брайтон
29.10.2022, FT 4 : 1
Челси
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Англия
29 октября 2022, 20:31 |
1212
1

Брайтон – Челси – 4:1. Де Дзерби сильнее магии. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча

29 октября 2022, 20:31 |
1212
1
Брайтон – Челси – 4:1. Де Дзерби сильнее магии. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби и Льюис Данк

В матче 14-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Челси» команда Роберто Де Дзерби обыграла «синих» со счетом 4:1.

Чемпионат Англии. 14-й тур

«Брайтон» – «Челси» – 4:1
Голы: Троссар, 5, Лофтус-Чик, 14 (в свои ворота), 42 Чалоба, 42 (в свои ворота), Гросс, 90+3 - Хаверц, 48

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
42’
ГОЛ ! Автогол забил Трево Чалоба (Челси).
14’
ГОЛ ! Автогол забил Рубен Лофтус-Чик (Челси).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Алексей Степанов
Очередная игра показала, что тренер (Де Дзерби) что то знает! Команда с высокой самоотдачей, пытаются играть в одно касание, есть футболисты, которые могут "оказывается"  дать последний пас! Очевидно, что при Де Дзерби команда стала на голову выше! В данном матче, конечно была доля везения и отличная игра вратаря, которая и передалась полевым игрокам, но результат есть! 
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