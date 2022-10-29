В субботу, 29 октября, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» на домашнем стадионе «Фалмер» примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Брайтон

«Чайки» в прошлом сезоне сумели набрать 51 очко, с которым заняли высокое 9 место в элитном дивизионе чемпионата Англии. От выхода в еврокубки «Брайтон» отделили всего лишь пять баллов. Теперь игроки «Альбиона» стали увереннее в своих силах и стараются продолжить прогресс под руководством нового главного тренера.

В сентябре «Брайтон» возглавил экс-наставник донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби. И после прихода итальянского специалиста результаты команды, которая стартовала очень даже неплохо, заметно ухудшились. «Брайтон» не может выиграть уже пять поединков подряд и опустился из еврокубковой зоны на 9 место. В активе у «чаек» 15 баллов.

Челси

Прошлый сезон «пенсионеры» завершили на третьей строчке в АПЛ, которая позволила получить бронзовые медали в качестве бонуса к путевке в Лигу чемпионов. Был близок «Челси» к триумфу в Кубке Англии, однако в серии послематчевых пенальти уступил «Ливерпулю».

В сентябре немецкий специалист Томас Тухель был отправлен в отставку с поста главного тренера. Новым наставником стал Грэм Поттер, ранее возглавлявший «Брайтон». В нынешнем чемпионате «Челси» занимает 5 место в турнирной таблице, набрав за 11 сыгранных матчей 21 очко.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.50 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Брайтон»: Санчес – Велтман, Вебстер, Данк, Эступиньян, Марч, Макаллистер, Кайседо, Троссард, Велбек, Гросс.

«Челси»: Менди – Чалоба, Силва, Кулибали, Аспиликуэта, Кукурелья, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Стерлинг, Обамеянг.

29 октября, суббота