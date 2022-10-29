Первая лига. Разгром от Нивы Тернополь, победа Полесья

Сегодня, 29 октября состоялись еще четыре матча в рамках десятого тура Первой лиги. В группе А «Нива» Тернополь дома разгромила «Прикарпатье», а лидер, «Полесье», на выезде обыграл ФСК «Мариуполь». В группе Б оба матча игрового дня завершились вничью 1:1.

Группа А

«Нива» Тернополь – «Прикарпатье» – 4:0

Голы: Демчук 26, Зинь 27, Бей 81, Сухоручко 85

ФСК «Мариуполь» – «Полесье» – 0:2

Голы: Кушниренко 45+1, Гитченко 52

Группа Б

МФК «Металлург» Запорожье – СК «Полтава» – 1:1

Голы: Сидоров 21 – Каретник 28

«Горняк-Спорт» – «Скорук» – 1:1

Голы: Пидручный 75 – Шмигельский 7

Вчера «Эпицентр» минимально обыграл «Диназ».