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Нива Тернополь
29.10.2022, FT 4 : 0
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
29 октября 2022, 16:36 | Обновлено 29 октября 2022, 16:38
188
1

Первая лига. Разгром от Нивы Тернополь, победа Полесья

Продолжается десятый тур Первой лиги

29 октября 2022, 16:36 | Обновлено 29 октября 2022, 16:38
188
1
Первая лига. Разгром от Нивы Тернополь, победа Полесья
ФК Нива Тернополь

Сегодня, 29 октября состоялись еще четыре матча в рамках десятого тура Первой лиги. В группе А «Нива» Тернополь дома разгромила «Прикарпатье», а лидер, «Полесье», на выезде обыграл ФСК «Мариуполь». В группе Б оба матча игрового дня завершились вничью 1:1.

Группа А

«Нива» Тернополь – «Прикарпатье» – 4:0
Голы: Демчук 26, Зинь 27, Бей 81, Сухоручко 85

ФСК «Мариуполь» – «Полесье» – 0:2
Голы: Кушниренко 45+1, Гитченко 52

Группа Б

МФК «Металлург» Запорожье – СК «Полтава» – 1:1
Голы: Сидоров 21 – Каретник 28

«Горняк-Спорт» – «Скорук» – 1:1
Голы: Пидручный 75 – Шмигельский 7

Вчера «Эпицентр» минимально обыграл «Диназ».

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Первая лига Украины Нива Тернополь Прикарпатье Мариуполь Полесье Житомир Металлург Запорожье Ворскла Полтава Горняк-Спорт Скорук Томаковка
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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molot
Нива цим розгромом здивувала. Команда за 9 турів забила 6 голів. і тут в одній грі забила 4 голи
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