Первая лига. Камбэк Эпицентра, ничья Кремня и ЛНЗ

Сегодня, 28 октября состоялись два стартовых матча десятого тура Первой лиги. В группе А «Эпицентр» одержал волевую победу над «Диназом», забив два гола в последние 10 минут. В группе Б «Кремень» сыграл вничью с ЛНЗ.

Группа А

«Эпицентр» – «Диназ» – 3:2

Голы: Гирный 45+3, 88, Буряк 83 – Богунов 5, Мораренко 53

Группа Б

«Кремень» – ЛНЗ – 1:1

Голы: Галата 56 – Хамелюк 13