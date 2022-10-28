Украина. Первая лига28 октября 2022, 17:53 |
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Первая лига. Камбэк Эпицентра, ничья Кремня и ЛНЗ
Стартовал десятый тур Первой лиги
28 октября 2022, 17:53 |
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Сегодня, 28 октября состоялись два стартовых матча десятого тура Первой лиги. В группе А «Эпицентр» одержал волевую победу над «Диназом», забив два гола в последние 10 минут. В группе Б «Кремень» сыграл вничью с ЛНЗ.
Группа А
«Эпицентр» – «Диназ» – 3:2
Голы: Гирный 45+3, 88, Буряк 83 – Богунов 5, Мораренко 53
Группа Б
«Кремень» – ЛНЗ – 1:1
Голы: Галата 56 – Хамелюк 13
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