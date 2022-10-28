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Украина. Первая лига
28 октября 2022, 17:53 |
144
0

Первая лига. Камбэк Эпицентра, ничья Кремня и ЛНЗ

Стартовал десятый тур Первой лиги

28 октября 2022, 17:53 |
144
0
Первая лига. Камбэк Эпицентра, ничья Кремня и ЛНЗ
ФК Эпицентр

Сегодня, 28 октября состоялись два стартовых матча десятого тура Первой лиги. В группе А «Эпицентр» одержал волевую победу над «Диназом», забив два гола в последние 10 минут. В группе Б «Кремень» сыграл вничью с ЛНЗ.

Группа А

«Эпицентр» – «Диназ» – 3:2
Голы: Гирный 45+3, 88, Буряк 83 – Богунов 5, Мораренко 53

Группа Б

«Кремень» – ЛНЗ – 1:1
Голы: Галата 56 – Хамелюк 13

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Источник Sport.ua
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