Украина. Первая лига27 октября 2022, 12:21 | Обновлено 27 октября 2022, 14:30
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Кремень – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 28 октября в 13:00
27 октября 2022, 12:21 | Обновлено 27 октября 2022, 14:30
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В пятницу, 28 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Кремень» примет ЛНЗ. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.
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