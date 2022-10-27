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Кремень
28.10.2022 16:00 - : -
ЛНЗ
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Украина. Первая лига
27 октября 2022, 12:21 | Обновлено 27 октября 2022, 14:30
47
0

Кремень – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 28 октября в 13:00

27 октября 2022, 12:21 | Обновлено 27 октября 2022, 14:30
47
0
Кремень – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 28 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Кремень» примет ЛНЗ. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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