29.10.2022 14:00 - : -
Украина. Первая лига29 октября 2022, 10:09 | Обновлено 29 октября 2022, 10:16
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Горняк-Спорт – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча группы Б Первой лиги 29 октября в 14:00
29 октября 2022, 10:09 | Обновлено 29 октября 2022, 10:16
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В субботу, 29 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Горняк-Спорт» примет «Скорук» из Томаковки. Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа Б
14:00. Горняк-Спорт – Скорук
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