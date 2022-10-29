В субботу, 29 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Горняк-Спорт» примет «Скорук» из Томаковки. Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа Б

14:00. Горняк-Спорт – Скорук