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Горняк-Спорт
29.10.2022 14:00 - : -
Скорук
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Украина. Первая лига
29 октября 2022, 10:09 | Обновлено 29 октября 2022, 10:16
32
0

Горняк-Спорт – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча группы Б Первой лиги 29 октября в 14:00

29 октября 2022, 10:09 | Обновлено 29 октября 2022, 10:16
32
0
Горняк-Спорт – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Горняк-Спорт

В субботу, 29 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Горняк-Спорт» примет «Скорук» из Томаковки. Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа Б

14:00. Горняк-Спорт – Скорук

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Источник Sport.ua
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