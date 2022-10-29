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Чемпионат Украины
ФСК Мариуполь
29.10.2022, FT 0 : 2
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 октября 2022, 13:25 | Обновлено 29 октября 2022, 14:58
444
0

ФСК Мариуполь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча группы А Первой лиги 29 октября в 13:30

29 октября 2022, 13:25 | Обновлено 29 октября 2022, 14:58
444
0
ФСК Мариуполь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 29 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором ФСК «Мариуполь» примет «Полесье». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:30 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

13:30. ФСК Мариуполь – Полесье

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Гитченко (Полесье).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Полесье).
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Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн ФСК Мариуполь
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Источник Sport.ua
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