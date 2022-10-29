29.10.2022, FT 0 : 2
Украина. Первая лига29 октября 2022, 13:25 | Обновлено 29 октября 2022, 14:58
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ФСК Мариуполь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча группы А Первой лиги 29 октября в 13:30
29 октября 2022, 13:25 | Обновлено 29 октября 2022, 14:58
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В субботу, 29 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором ФСК «Мариуполь» примет «Полесье». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:30 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа А
13:30. ФСК Мариуполь – Полесье
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Гитченко (Полесье).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Полесье).
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