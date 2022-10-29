В субботу, 29 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором ФСК «Мариуполь» примет «Полесье». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:30 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

13:30. ФСК Мариуполь – Полесье