Металлург Зп

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Украина. Первая лига29 октября 2022, 09:01 | Обновлено 29 октября 2022, 09:20
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Металлург – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча группы Б Первой лиги 29 октября в 13:00
29 октября 2022, 09:01 | Обновлено 29 октября 2022, 09:20
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В субботу, 29 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Металлург» из Запорожья примет СК «Полтава». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа Б
13:00. Металлург – Полтава
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