Металлург Зп

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29.10.2022 13:30 - : -
Полтава
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Украина. Первая лига
29 октября 2022, 09:01 | Обновлено 29 октября 2022, 09:20
38
0

Металлург – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча группы Б Первой лиги 29 октября в 13:00

29 октября 2022, 09:01 | Обновлено 29 октября 2022, 09:20
38
0
Металлург – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Полтава

В субботу, 29 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Металлург» из Запорожья примет СК «Полтава». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа Б

13:00. Металлург – Полтава

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Металлург Запорожье Полтава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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