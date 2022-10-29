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Чемпионат Украины
Нива Тернополь
29.10.2022 12:00 - : -
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
29 октября 2022, 08:30 |
58
0

Нива Тернополь – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча группы А Первой лиги 29 октября в 12:00

29 октября 2022, 08:30 |
58
0
Нива Тернополь – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Прикарпатье

В субботу, 29 октября, состоится матч 10-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Нива» из Тернополя примет «Прикарпатье». Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

12:00. Нива Тернополь – Прикарпатье

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Нива Тернополь Прикарпатье Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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