Ворскла – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 октября в 13:00 поединок 10 тура Украинской Премьер-Лиги
В субботу, 29 октября, состоится матч 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Минай». Игра пройдет в деревне Минай Закарпатской области на поле одноименного местного стадиона, начало – в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Ворскла» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Минай».
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports+», также она будет доступна на YouTube.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игроку АЕКа удался классный удар
15-е место в рейтинге позволяет выставить 5 команд в еврокубках (две – в ЛЧ)