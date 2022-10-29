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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 00:24 |
33
0

Ворскла – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 октября в 13:00 поединок 10 тура Украинской Премьер-Лиги

29 октября 2022, 00:24 |
33
0
Ворскла – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

В субботу, 29 октября, состоится матч 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Минай». Игра пройдет в деревне Минай Закарпатской области на поле одноименного местного стадиона, начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Минай».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports+», также она будет доступна на YouTube.

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Источник Sport.ua
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