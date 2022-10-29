Ворскла – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 29 октября, состоится матч 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Минай». Игра пройдет в деревне Минай Закарпатской области на поле одноименного местного стадиона, начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Минай».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports+», также она будет доступна на YouTube.