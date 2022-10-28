В субботу, 29 октября, состоится матч 10 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Минай».

Поединок пройдет в деревне Минай на стадионе «Минай» и судить ее будет арбитр из Славянска Александр Омельченко. Начало встречи в 13:00.

«Ворскла» – «Минай». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports+» и на YouTube.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Минай».