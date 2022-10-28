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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Минай
Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 22:32 |
64
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Минай

Матч состоится 29 октября в 13:00

28 октября 2022, 22:32 |
64
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Минай
ФК Минай

В субботу, 29 октября, состоится матч 10 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Минай».

Поединок пройдет в деревне Минай на стадионе «Минай» и судить ее будет арбитр из Славянска Александр Омельченко. Начало встречи в 13:00.

«Ворскла» – «Минай». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports+» и на YouTube.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Минай».

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Ворскла – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Источник Sport.ua
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