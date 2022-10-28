Украина. Премьер лига28 октября 2022, 22:32 |
64
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Минай
Матч состоится 29 октября в 13:00
28 октября 2022, 22:32 |
64
0
В субботу, 29 октября, состоится матч 10 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Минай».
Поединок пройдет в деревне Минай на стадионе «Минай» и судить ее будет арбитр из Славянска Александр Омельченко. Начало встречи в 13:00.
«Ворскла» – «Минай». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports+» и на YouTube.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Минай».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 октября 2022, 14:59 8
Вероятно, рекорд результативности УПЛ устоит
Теннис | 28 октября 2022, 13:59 0
Украинская теннисистка готовится к выходным
Футбол | 28.10.2022, 21:15
Война | 28.10.2022, 17:30
Футбол | 28.10.2022, 18:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.10.2022, 11:45 15
26.10.2022, 16:00 10
Футбол
28.10.2022, 03:30 2
26.10.2022, 17:51
28.10.2022, 09:10 22
27.10.2022, 13:55 2
27.10.2022, 21:41 102