Аталанта готовится к продаже Малиновского

Итальянская «Аталанта» строит планы относительно того, что предстоящей зимой она сможет провернуть продажу украинского полузащитника Руслана Малиновского. Сообщается, что в стане бергамасков верят в успешность задуманного, если не случится ничего экстраординарного.

Якобы сам Малиновский недоволен своим статусом в команде в последнее время, и готов ее покинуть, несмотря на недавно подписанный новый контракт сроком до 2025 года.

В текущем сезоне Руслан Малиновский отыграл за «Аталанту» в общей сложности 369 минут. Он принял участие в 10 матчах, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Малиновский входит в трансферные планы французского «Марселя».