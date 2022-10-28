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Италия
28 октября 2022, 18:16 | Обновлено 28 октября 2022, 18:34
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2

Аталанта готовится к продаже Малиновского

«Богиня» рассчитывает на расставание с украинцем ближайшей зимой

28 октября 2022, 18:16 | Обновлено 28 октября 2022, 18:34
1000
2
Аталанта готовится к продаже Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Итальянская «Аталанта» строит планы относительно того, что предстоящей зимой она сможет провернуть продажу украинского полузащитника Руслана Малиновского. Сообщается, что в стане бергамасков верят в успешность задуманного, если не случится ничего экстраординарного.

Якобы сам Малиновский недоволен своим статусом в команде в последнее время, и готов ее покинуть, несмотря на недавно подписанный новый контракт сроком до 2025 года.

В текущем сезоне Руслан Малиновский отыграл за «Аталанту» в общей сложности 369 минут. Он принял участие в 10 матчах, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Малиновский входит в трансферные планы французского «Марселя».

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Источник Tutto Atalanta
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Комментарии 2
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OKs100
За 8-9 миллионов продадут.
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Gargantua
как правильно написали итальянские журналисты "Малиновский в стадии инволюции"
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0
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