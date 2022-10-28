Аталанта готовится к продаже Малиновского
«Богиня» рассчитывает на расставание с украинцем ближайшей зимой
Итальянская «Аталанта» строит планы относительно того, что предстоящей зимой она сможет провернуть продажу украинского полузащитника Руслана Малиновского. Сообщается, что в стане бергамасков верят в успешность задуманного, если не случится ничего экстраординарного.
Якобы сам Малиновский недоволен своим статусом в команде в последнее время, и готов ее покинуть, несмотря на недавно подписанный новый контракт сроком до 2025 года.
В текущем сезоне Руслан Малиновский отыграл за «Аталанту» в общей сложности 369 минут. Он принял участие в 10 матчах, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что Малиновский входит в трансферные планы французского «Марселя».
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