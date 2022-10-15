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Италия
15 октября 2022, 10:20 | Обновлено 15 октября 2022, 10:30
1156
4

Источник: Малиновский заключил новый контракт с Аталантой

Украинец остается в Бергамо

15 октября 2022, 10:20 | Обновлено 15 октября 2022, 10:30
1156
4
Источник: Малиновский заключил новый контракт с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник итальянского клуба «Аталанта» Руслан Малиновский продлил соглашение с клубом. Якобы переговоры были завершены ранее на этой неделе. Новый контракт хавбека с бергамасками будет действовать до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Малиновский намерен покинуть «Аталанту» предстоящей зимой. Клуб рассчитывал отправить Руслана в аренду до конца нынешнего сезона. Впрочем, сам хавбек называл подобные разговоры не более чем слухами.

В текущем сезоне Руслан Малиновский отыграл за «Аталанту» во всех турнирах девять матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист. Бергамаски в таблице Серии А занимают 2 место.

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Руслан Малиновский Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A
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Источник Football-Italia
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Комментарии 4
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GloryUkraine
На жаль після любого конфлікту повного миру не існує і непорозуміння між Гасперіні і Малиновським будуть і надалі. 
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Voxa Hvedyk
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