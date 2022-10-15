Источник: Малиновский заключил новый контракт с Аталантой

Украинский полузащитник итальянского клуба «Аталанта» Руслан Малиновский продлил соглашение с клубом. Якобы переговоры были завершены ранее на этой неделе. Новый контракт хавбека с бергамасками будет действовать до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Малиновский намерен покинуть «Аталанту» предстоящей зимой. Клуб рассчитывал отправить Руслана в аренду до конца нынешнего сезона. Впрочем, сам хавбек называл подобные разговоры не более чем слухами.

В текущем сезоне Руслан Малиновский отыграл за «Аталанту» во всех турнирах девять матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист. Бергамаски в таблице Серии А занимают 2 место.