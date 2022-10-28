Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига конференций. Кельн обыграл Словацко в перенесенном матче
Лига конференций
Словацко
28.10.2022, FT 0 : 1
Кельн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
28 октября 2022, 16:23 | Обновлено 28 октября 2022, 17:16
220
0

Лига конференций. Кельн обыграл Словацко в перенесенном матче

Со второй попытки поединок удалось доиграть

28 октября 2022, 16:23 | Обновлено 28 октября 2022, 17:16
220
0
Лига конференций. Кельн обыграл Словацко в перенесенном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 октября состоялось доигрывание матча пятого тура Лиги конференций между «Словацко» и «Кельном». Вчера поединок был сначала перенесен на 75 минут, а затем был остановлен на 7-й минуте при счете 0:0 из-за сильного тумана.

«Кельн» одержал минимальную победу со счетом 1:0. Немецкий клуб набрал 7 очков и сохраняет шансы на выход из группы.

«Словацко» – «Кельн» – 0:1
Гол: Дуда 82 (с пенальти)

Турнирная таблица группы D:

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Ондрей Дуда (Кельн).
По теме:
ВИДЕО. Удар Пихаленка даже не в топ-3. Лучшие голы тура Лиги конференций
Александр НАЗАРЕНКО: «Судороги во втором тайме – это жертва за результат»
ВИДЕО. Коваль – лучший игрок в составе Шерифа. Суперсейвы украинца
Кельн перенос матча Словацко Лига конференций видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо в Лиге Европы: ни обещаний, ни извинений
Футбол | 28 октября 2022, 11:50 11
Динамо в Лиге Европы: ни обещаний, ни извинений
Динамо в Лиге Европы: ни обещаний, ни извинений

Валерий Василенко итожит бесславный вылет «бело-синих» из еврокубков

АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 октября 2022, 22:10 0
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

Источник: скауты Манчестер Сити следили за Мудриком
Футбол | 28.10.2022, 15:52
Источник: скауты Манчестер Сити следили за Мудриком
Источник: скауты Манчестер Сити следили за Мудриком
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Футбол | 28.10.2022, 09:10
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
Футбол | 27.10.2022, 23:53
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО
Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО
26.10.2022, 16:50 1
Война
«Держать Херсон до последнего». ВСУ рассказали о ситуации в области
«Держать Херсон до последнего». ВСУ рассказали о ситуации в области
26.10.2022, 22:51
Война
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
28.10.2022, 02:17 1
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
28.10.2022, 03:30 2
MMA
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
27.10.2022, 21:41 100
Футбол
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
26.10.2022, 16:00 10
Футбол
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
27.10.2022, 09:49 93
Футбол
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
27.10.2022, 13:28 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности