Сегодня, 28 октября состоялось доигрывание матча пятого тура Лиги конференций между «Словацко» и «Кельном». Вчера поединок был сначала перенесен на 75 минут, а затем был остановлен на 7-й минуте при счете 0:0 из-за сильного тумана.

«Кельн» одержал минимальную победу со счетом 1:0. Немецкий клуб набрал 7 очков и сохраняет шансы на выход из группы.

«Словацко» – «Кельн» – 0:1

Гол: Дуда 82 (с пенальти)

Турнирная таблица группы D: