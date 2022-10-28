Лига конференций28 октября 2022, 16:23 | Обновлено 28 октября 2022, 17:16
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Лига конференций. Кельн обыграл Словацко в перенесенном матче
Со второй попытки поединок удалось доиграть
28 октября 2022, 16:23 | Обновлено 28 октября 2022, 17:16
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Сегодня, 28 октября состоялось доигрывание матча пятого тура Лиги конференций между «Словацко» и «Кельном». Вчера поединок был сначала перенесен на 75 минут, а затем был остановлен на 7-й минуте при счете 0:0 из-за сильного тумана.
«Кельн» одержал минимальную победу со счетом 1:0. Немецкий клуб набрал 7 очков и сохраняет шансы на выход из группы.
«Словацко» – «Кельн» – 0:1
Гол: Дуда 82 (с пенальти)
Турнирная таблица группы D:
События матча
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Ондрей Дуда (Кельн).
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