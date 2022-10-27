Лига конференций27 октября 2022, 23:18 | Обновлено 27 октября 2022, 23:29
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Матч Лиги конференций перенесли на пятницу из-за сильного тумана
«Словацко» и «Кельн» сыграли всего 7 минут
27 октября 2022, 23:18 | Обновлено 27 октября 2022, 23:29
963
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Сегодня в рамках пятого тура Лиги конференций должен был состояться матч «Словацко» – «Кельн». Его начало было запланировано на 19:45 по Киеву.
Из-за сильного тумана начало матча несколько раз откладывали и в итоге поединок начался лишь в 21:00. Однако ситуация не улучшалась, и через 7 минут поединок был остановлен.
Матч «Словацко» – «Кельн» будет доигран завтра, 28 октября. Начало – в 14:00 по Киеву.
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Но тогда матчи состоялись при любой погоде. И в отчёте это даже не упоминали.
"... Сенсационно - иначе не назовешь - завершился матч в Киеве. Самая
крупная до сих пор победа местных динамовцев в чемпионатах страны была
зафиксирована в 1938 году - 7:0 над ленинградским ""Спартаком"". И вот
побит рекорд 39-летней давности. Киевляне выигрывают - 8:0. Результат по
нынешним временам просто удивительный.
Гости в этой игре пошли на так называемый открытый футбол, и мяч, почти
не задерживаясь в центральной части поля, стал, подобно челноку,
сновать от ворот до ворот. Вызов ''Черноморца'' был столь же смелым,
сколь и авантюрным шагом. Ибо хорошо известно, что в игре по принципу
''все в атаке, все в обороне'' решающее значение приобретают скорость,
техника владения мячом, умение сыграть на опережение. А вот во всех
этих, как, впрочем, и в других компонентах, ощутимое превосходство
киевского ''Динамо'' над ''Черноморцем'' сомнений вызвать не может.
Вот так и получилось, что ''Черноморец'' в этом матче играл, по сути
дела, без защиты. И по непонятным причинам упорствовал в этом до самого
финального свистка. Этим не замедлили воспользоваться форварды и
полузащитники ''Динамо'', устроившие себе пиршество в ''проходном
дворе'' у чужих ворот.
8:0! Такого давно уже не случалось в высшей лиге...''
Г. БОРИСОВ.
Газ. ''Советский спорт'', 1977, 23 авг.