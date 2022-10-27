Матч Лиги конференций перенесли на пятницу из-за сильного тумана

Сегодня в рамках пятого тура Лиги конференций должен был состояться матч «Словацко» – «Кельн». Его начало было запланировано на 19:45 по Киеву.

Из-за сильного тумана начало матча несколько раз откладывали и в итоге поединок начался лишь в 21:00. Однако ситуация не улучшалась, и через 7 минут поединок был остановлен.

Матч «Словацко» – «Кельн» будет доигран завтра, 28 октября. Начало – в 14:00 по Киеву.