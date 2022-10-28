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  4. Президент Вереса – о Козловском: «Таким людям руки не подают»
Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 12:08 |
862
3

Президент Вереса – о Козловском: «Таким людям руки не подают»

Иван Надеин негативно высказался о президенте «Руха»

28 октября 2022, 12:08 |
862
3
Президент Вереса – о Козловском: «Таким людям руки не подают»
НК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин жестко прокомментировал заявления президента «Руха» Григория Козловского.

«Я бы не говорил, что это какая-то революция. Козловский, насколько я понял, уже не имеет никакого отношения к футболу. Он сам это озвучил, что уже не президент, а экс-президент. Это точно не революция. Революция совершается с открытым забралом, а не скрывается за тем, что я экс-президент, переписал на жену. Прятаться за жену в таких случаях – это еще больше должно быть стыдно.

Как можно быть в одной среде и плевать на всех, сидя в одной лодке? Таких людей просто высаживают из лодки. Это белая ворона. Таким людям руки не подают. Но если он заявляет, что он не президент, если он всех обливает грязью, то с такими людьми не будут здороваться», – сказал Надеин.

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Иван Надеин Рух Львов Григорий Козловский
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Комментарии 3
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Boris Niavchuk
Що то за човен такий,в якому всі тренери пливуть?І "біла ворона"-це не завжди погано. А що стосується нашого українського футболу-то виступи в Європі все показали.Може не туди "човник" пливе?Домовлені матчі,сумнівне судійство,незрозумілі люди на зборах команд-все результат керманичів футбольного "човна".
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+1
Trol
Павелко сидить за бугром та не спішить повертатися, бо його чекає вручення підозри від СБУ. Як вам таке?
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0
AK.228
✌️🇺🇦
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0
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