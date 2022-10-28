Президент Вереса – о Козловском: «Таким людям руки не подают»

Президент «Вереса» Иван Надеин жестко прокомментировал заявления президента «Руха» Григория Козловского.

«Я бы не говорил, что это какая-то революция. Козловский, насколько я понял, уже не имеет никакого отношения к футболу. Он сам это озвучил, что уже не президент, а экс-президент. Это точно не революция. Революция совершается с открытым забралом, а не скрывается за тем, что я экс-президент, переписал на жену. Прятаться за жену в таких случаях – это еще больше должно быть стыдно.

Как можно быть в одной среде и плевать на всех, сидя в одной лодке? Таких людей просто высаживают из лодки. Это белая ворона. Таким людям руки не подают. Но если он заявляет, что он не президент, если он всех обливает грязью, то с такими людьми не будут здороваться», – сказал Надеин.