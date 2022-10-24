Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «В гробу я видел наказания УАФ. Так и сказал Павелко»
Отношения сторон обострились после матча УПЛ
Почетный президент клуба «Рух» Григорий Козловский считает, что Украинская ассоциация футбола не допускает никакой критики в свой адрес и угрожает тем, кто осмеливается высказывать недовольство работой УАФ и президента Андрея Павелко.
«Сейчас многие владельцы клубов вместо того, чтобы получать помощь от УАФ, получать удовольствие от футбола, они оказались в заложниках. Ты не имеешь права ничего сказать. В этом ОПГ УАФ сразу карательные органы в виде КДК выписывают штрафы, накладывают пожизненные дисквалификации».
«Это случилось и со мной, поэтому я был вынужден уйти с должности президента ФК «Рух». Меня постоянно шантажировали, намекали, что дадут пожизненную дисквалификацию».
«Я в гробу видел вашу дисквалификацию. И Павелко я сказал это по телефону после игры с «Днепром-1», — сказал Козловский.
Отношения ФК «Рух» и с УАФ обострились после матча УПЛ «Рух» — «Днепр-1», в котором хозяева остались вдевятером и проиграли 2:3.
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