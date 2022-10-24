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  4. Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «В гробу я видел наказания УАФ. Так и сказал Павелко»
Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 16:50 | Обновлено 24 октября 2022, 17:58
2226
2

Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «В гробу я видел наказания УАФ. Так и сказал Павелко»

Отношения сторон обострились после матча УПЛ

24 октября 2022, 16:50 | Обновлено 24 октября 2022, 17:58
2226
2
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «В гробу я видел наказания УАФ. Так и сказал Павелко»
ФК Рух

Почетный президент клуба «Рух» Григорий Козловский считает, что Украинская ассоциация футбола не допускает никакой критики в свой адрес и угрожает тем, кто осмеливается высказывать недовольство работой УАФ и президента Андрея Павелко.

«Сейчас многие владельцы клубов вместо того, чтобы получать помощь от УАФ, получать удовольствие от футбола, они оказались в заложниках. Ты не имеешь права ничего сказать. В этом ОПГ УАФ сразу карательные органы в виде КДК выписывают штрафы, накладывают пожизненные дисквалификации».

«Это случилось и со мной, поэтому я был вынужден уйти с должности президента ФК «Рух». Меня постоянно шантажировали, намекали, что дадут пожизненную дисквалификацию».

«Я в гробу видел вашу дисквалификацию. И Павелко я сказал это по телефону после игры с «Днепром-1», — сказал Козловский.

Отношения ФК «Рух» и с УАФ обострились после матча УПЛ «Рух» «Днепр-1», в котором хозяева остались вдевятером и проиграли 2:3.

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Рух Львов Андрей Павелко КДК УАФ Григорий Козловский чемпионат Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Рух Львов
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Veter
Так приятно было когда М25 утащил победу у Козловских.
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AK.228
Аааа…не президент вже… а я гадав чого такий сміливий 
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