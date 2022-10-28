Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЧМ-2022 в Катаре

Суперкомпьютер предсказал, что Лионель Месси и Криштиану Роналду встретятся друг с другом в финале ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Ожидается, что Месси со своей сборной обыграет Роналду и компанию.

Исследование, проведенное BCA Research, основано на результатах турнира и на статистике игроков из игры EA Sport FIFA, а также на результатах 192 игр группового этапа и 64 матчей плей-офф, которые были сыгранны на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

«После долгих размышлений мы считаем, что Аргентина и Лионель Месси станут теми, кто выиграет чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Насколько мы уверены в своем выборе победителя? Не знаю, но мы довольны нашим выбором, Аргентина столкнется со многими напряженными играми на протяжении всей стадии плей-офф, а финал будет, по сути, подбрасыванием монеты.

Таким образом, их вероятность выиграть трофей составляет всего 7%, даже в качестве фаворитов», – заявили BCA Research.

Также в ходе анализа выяснилось, что серия пенальти в финале между Аргентиной и Португалией достаточно вероятна, поскольку Аргентина часто побеждает на чемпионатах мира, когда дело доходит до пенальти. Аргентинская национальная сборная выиграла четыре из пяти серий пенальти на чемпионатах мира, забивав каждый 11-метровый с вероятностью 77 процентов.

Португалия, тем временем, столкнулась только с одной серией пенальти против Англии в 2006 году, забив три из пяти попыток, что дало 60-процентный показатель успеха.

В исследовании также учитывалось, что Аргентина в настоящее время находится в гораздо лучшей форме, не проигрывая с июля 2019 года и выиграв Кубок Америки прошлым летом.

BCA Research также заявили, что сборная Англии имеет неплохие шансы на победу в турнире, но все равно проиграет в финальных стадиях:

«Наша модель предсказывает, что Англия снова потерпит неудачу, проиграв в близком полуфинальном матче против Португалии. Тем не менее, в близком матче может случиться все, что угодно, и, учитывая талант игроков в команде Гарета Саутгейта, было бы неразумно полностью сбрасывать их со счетов.



Независимо от шансов Англии, Лионель Месси против Криштиану Роналду в финале чемпионата мира — это то, что все хотят увидеть».

Ранее фаворитов мундиаля назвал также и Лионель Месси.